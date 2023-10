Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: en repli de 0,4% en hebdo, le $ déjoue les attentes information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 22:35









(CercleFinance.com) - Beaucoup de lourdeur sur les actions (-1,5% à Paris, -1,3% sur le S&P500 et le Nasdaq), une flambée de l'or (+3% en hebdo, vers 1995/1997$), une hausse du pétrole vers 93$ à la veille d'un weekend de 'tous les dangers' en perspective... mais le FOREX est demeuré étrangement calme.



Les écarts du jour sont tout au plus symboliques avec un Dollar qui recule en moyenne de -0,1%, ce qui reflète l'essentiel des variations face aux principales devises, et y compris l'Euro qui finit à 1,0595.



Le décrochage des indices boursiers s'est accompagné d'une détente des taux et d'un regain de volatilité : le 'VIX' a franchi allègrement la barrière technique des 20 et qui en termine à 21,5.



Ce sont là des marqueurs d'aversion au risque et de priorité en faveur des actifs refuges : le seul 'refuge' qui n'en bénéficie pas, c'est le Dollar qui par ailleurs perd du terrain cette semaine alors que les taux longs US ont fait un bond de +20Pts cette semaine (avec un '10 ans à 4,92%).



Le Dollar Index s'effrite ce vendredi de -0,1% à 106,15, il abandonne -0,4% en hebdo... difficile de déceler une tendance mais il faut convenir que tout semblait réuni pour le propulser au-delà des 107 (succession de chiffres d'activité très robuste, net recul du chômage), et de renvoyer l'Euro sous 1,0500 : ce n'est manifestement pas le cas.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.