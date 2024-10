Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : en ordre dispersé, le $ se stabilise face à l'Euro information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - Séance calme sur le FOREX, contrairement à l'obligataire qui voit les rendements se tendre inexorablement depuis 1 semaine.

Les parités avec le billet vert évoluent un peu dans tous les sens avec un Franc suisse qui prend 0,4% à 0,8545$, le Yen +0,35% à 148,1 tandis que la Livre se replie de -0,25%.

L'Euro reprend timidement 0,15% face au Dollar à 1,0975 et le '$-Index' se stabilise (-0,05%) vers 102,48.



'Après des publications décevantes les mois précédents, la situation sur le marché du travail américain s'est nettement améliorée en septembre', rappelle Commerzbank, soulignant que 254.000 nouveaux emplois ont été créés, soit beaucoup plus que prévu.



'Bien entendu, les chiffres mensuels pris individuellement ne doivent pas être surestimés, mais ce rapport devrait apaiser les craintes que l'économie américaine soit au bord d'une récession', poursuit la banque allemande.



Ces chiffres pourraient inciter la Fed à ne réduire ses taux que de 25 points de base en novembre, de quoi soutenir le billet vert, d'autant plus que la BCE se réunira la semaine prochaine et pourrait consentir une baisse de taux plus appuyée en décembre si les voyants économiques virent au rouge comme en Allemagne (récession de -0,2% à fin 2024).



'Nous nous attendons à ce que les derniers chiffres des ventes au détail de la zone euro restent ternes, alors que la production industrielle allemande a probablement baissé un peu plus en août', estime-t-on à ce sujet chez Capital Economics.



Entre juillet et août 2024, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.





