Devises : effritement du $ avant FED, Franc suisse décroche information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 18:59









(CercleFinance.com) - Le Dollar recède une partie de ses gains de la veille (+0,8%) et le '$-Index' s'effrite de -0,2% vers 98,62.

Le rebond de l'Euro est conforme à la tendance générale avec +0,17% vers 1,1505, la Livre reprend +0,15%, le Yen +0,4% (vers 144,65) et la surprise du jour provient du Franc suisse qui perd 0,3% face au Dollar et 0,45% face à l'Euro, et ce, à la veille de la réunion de la BNS.



La Bank of England se réunit elle aussi demain, mais pas d'impact sur la Livre ce mercredi.

Les investisseurs n'attendent pas grand chose non plus de l'issue de la réunion de la Fed (communiqué publié à 20H): ils espèrent toutefois que la banque centrale trouvera les mots justes afin de les rassurer face à un contexte géopolitique et économique pour le moins compliqué.



L'intensification du conflit israélo-iranien, s'il venait à provoquer une hausse durable des prix du pétrole, pourrait par ailleurs compliquer la tâche de la Fed, contrainte de d'agir en vue de contenir les tensions inflationnistes.



Prise entre deux feux -inflation jugée encore un peu trop élevée, marché du travail robuste- la banque centrale devrait réaffirmer sa posture prudente ce soir, et signer un quatrième 'statu quo' consécutif depuis janvier.



Côté chiffres, le marché du travail US reste robuste : le Département du Travail annonce avoir enregistré une baisse de -5.000 (à 245 000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 9 juin.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 245 500, en hausse de 4750 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé (c'est assez inattendu) de -6.000 pour s'établir à 1 945 000 lors de la semaine du 2 juin, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Côté chiffres faibles, le Département du Commerce fait état d'une chute de 9,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mai 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.256.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont aussi reculé le mois dernier, de 2% à 1.393.000, tandis que les achèvements de logements ont augmenté de 5,4% à 1.526.000.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance.