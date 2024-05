Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: écarts modestes (0,1%) mais le $ s'est bien repris information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 23:19









(CercleFinance.com) - Le Dollar qui avait commencé la journée sur une note faible (il reculera de -0,4% jusque vers 1,0860/E vers 15H30) a inversé la vapeur dans l'après-midi et s'est redressé jusque vers 1,0810/E (+0,1%).



Le '$-Index' est remonté de 104,65 vers 105,05, soit également une progression de +0,1%... que l'on retrouve également face au Yen ou à la Livre (1,2700).



Le billet vert a profité de la hausse des rendements obligataires amorcée la veille sur les T-Bonds (après les 'minutes de la FED'), le mouvement s'est accéléré après la publication du 'PMI Composite' du mois de mai.



La croissance dans le secteur privé américain accélère fortement en mai, de +3,1Pts à 54,4 en estimation flash (contre 52 attendu), un plus haut de 25 mois.



S&P Global précise que le secteur des 'services' tire cette progression, signant la plus forte croissance de sa production depuis un an, mais que le secteur manufacturier fait lui aussi preuve d'une croissance plus vigoureuse.

Un bémol tout de même avec les ventes de logements neufs qui ont reculé de 4,7% aux Etats-Unis au mois d'avril (les ventes accusent un repli de 7,7% en rythme annuel), selon des statistiques publiées jeudi par le Département du Commerce.

Celles-ci sont ressorties à 634.000 le mois dernier en données annualisées corrigées des variations saisonnières, contre 665.000 (chiffre révisé) en mars.

Le prix médian des logements neufs a atteint 433.500 dollars en avril, contre 439.500 dollars le mois précédent et leur niveau moyen 505.700 dollars, en-dessous des 527.400 dollars du mois de mars.

Enfin, le Département du Travail annonce avoir enregistré une baisse de -8.000 (à 215 000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 219 750 soit une hausse anecdotique de 1750 par rapport à la semaine précédente.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 8.000 pour s'établir à 1 794 000 lors de la semaine du 29 avril, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.





