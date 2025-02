Devises: Dollar affaibli par possibilité de paix en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 18:48









(CercleFinance.com) - La glissade du Dollar qui s'est enclenchée de façon un peu contre-intuitive mercredi après la publication du 'CPI' se poursuit ce jeudi, avec un '$-Index' qui se replie plus lourdement, de -0,6% vers 1,0730 tandis que l'Euro progresse symétriquement de +0,5% vers 1,0435$.



C'est le Yen qui se montre le plus vigoureux avec +0,8% vers 153,10 et la Livre se tient très bien avec +0,7% vers 1,2540% (les 'Gilts' voient leur rendement stagner vers 4,54% alors que le rendements des T-Bonds rechute de -10Pts de base, effaçant les +10Pts de la veille suite à la publication d'un 'CPI' plus inflationniste que prévu.

Le '30 ans' US efface également les +8Pts de la veille à 4,755%, le '2 ans' efface -5Pts à 4,315%.

La possibilité d'une fin de la guerre en Ukraine, timidement évoquée par les observateurs priverait le Dollar de son statut de 'valeur refuge' dont il bénéficie depuis 3 ans: les dernières déclarations de Donald Trump invitent à miser sur un possible 'cessez-le-feu' (entretien par téléphone avec ses homologues russe et ukrainien lors d'une réunion de paix qui pourrait se tenir à Ryad).



Le président américain a fait savoir que Washington et Moscou prévoyaient d'entamer immédiatement des négociations... mais les sanctions contre la Russie (16 'trains de sanctions' depuis mars 2022) seront-elles levées et par les Etats Unis : elles avantagent beaucoup les producteurs de GNL américains mais aussi l'Arabie Saoudite.

Au-delà des facteurs géopolitiques, les statistiques économiques continuent de confirmer le retour des pressions inflationnistes de part et d'autre de l'Atlantique.

Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de 0,4% en janvier par rapport au mois précédent, et de 0,3% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs s'est maintenue à 3,5% le mois dernier en données brutes, mais a ralenti (-0,1 point à 3,4%) hors alimentation, énergie et services commerciaux, ce qui reste bien supérieur au seuil des 3%, et cela ne va pas s'arranger en février ni au mois de mars.





