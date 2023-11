Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: comme W-Street, reste sans tendance, jusqu'au bout information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 23:29









(CercleFinance.com) - Le Dollar termine sans direction, face à la quasi totalité des devises, sauf la Livre qui s'aprécie de +0,45% à 1,2280.

Cet écart suffit à imprimer au billet vert un biais légèrement baissier : le 'Dollar-Index' recule de -0,15% à 105,70.



Face à l'Euro, le $ opte pour une quasi stabilité (-0,1% à 1,0700), mais il grappille +0,15% face au Yen qui recule de -0,15% vers 151,6 (plancher annuel égalé face au $).



Le Dollar fait preuve d'une remarquable résilience au lendemain de la décision de Moody's d'abaisser sa note de crédit des Etats-Unis à 'Aaa' avec perspective négative (à la prochaine dégradation, la note passerait à 'AA').



Et la notation de la dette US n'est pas le seul souci qui aurait pu préoccuper les détenteurs de billets verts : il y a également le risque de 'shutdown' si le plafond des dépenses fédérales n'est pas relevé.



Mais comme c'est un feuilleton annuel qui dure depuis des décennies (l'ère Clinton, avant l'an 2000) et que cela se termine toujours par le vote d'une 'rallonge' de dizaines ou de centaines de milliards de $, Wall Street ne s'inquiète guère.



Si le calendrier 'macro' était désert ce lundi, la semaine s'annonce riche en données 'macro' de 1ère importance, avec notamment les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, mais aussi les ventes de détail et de nouvelles données sur le secteur de l'immobilier outre-Atlantique.





