Devises: avec +0,15%, le Dollar peine à trouver une tendance

(CercleFinance.com) - Le Dollar ne profite pas vraiment de son statut de valeur refuge dans un contexte d'actualité géopolitique tendu : après les tragiques événéments de mardi soir (un hopital détruit à Gaza, les 2 camps se rejettent la faute) qui exacerbe encore les tensions, le billet vert se contente de reprendre ce qu'il avait perdu mardi.

Le $-Index grappille 0,15% à 106,40 : il efface juste ses pertes de la veille face à l'euro (qui retombe de 0,25% vers 1,0545)



Pas vraiment de matérialisation d'un 'risk-off', pas vraiment d'avantage en terme de rémunération : pourtant le rendement des emprunts du Trésor américain est repassé au-delà des niveaux pré-attaque terroriste du Hamas (re-test du pic de rendement du 4 octobre).

Le '10 ans' bondit de +5,3Pts vers 4,902E (les 4,88% de début octobre sont effacés, les 5,000% sont désormais très proches), le rendement des bons du Trésor américain à '2 ans' a atteint 5,238 %, un nouveau plus haut depuis 2006, le '30 ans' refranchit le cap des 5% avec +7Pts à 5,02% (au plus haut depuis 22 ans).





L'Euro est peut-être affaibli par de 'bons' chiffres de l'inflation en zone Euro : les prix sont en repli à 4,3% en septembre 2023, contre 5,2% en août selon Eurostat (et contre 9,9% en septembre 2022).



Dans l'Union européenne, le 'CPI' s'est établi à 4,9% en septembre 2023, contre 5,9% en août en rythme annuel (il s'affichait à 10,9% il y a 1 an).



Outre-Atlantique, les mises en chantier ont rebondi de +7% en septembre aux Etats-Unis, ce qui suggère que l'économie américaine reste bien orientée en dépit de l'impact de la remontée des taux d'intérêt.



Le Département du Commerce fait état d'un rythme annualisé de construction de près de 1,36 million.



En revanche, le nombre de permis de construire a quant à lui baissé de 4,4% pour atteindre un rythme annualisé de 1,47 million, là où le consensus attendait 1,46 million.





