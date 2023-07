Devises : 6ème séance de hausse du $ face à l'Euro avant FED information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 18:57

(CercleFinance.com) - Le Yen s'est montré le plus ferme ce lundi en progressant de 0,6% face au $ et de +0,3% face à l'Euro.



Le Dollar aligne une 6ème séance de hausse face à l'Euro avec un gain de +0,4% à 1,1080 (l'Euro cotait 1,1250 le 14 juillet).



Le Dollar Index (+0,2% à 101,25) voit sa progression freinée par le Yen et le Dollar Canadien qui gagne +0,5% à 1,3155.

Le Franc suisse poursuit sa progression face à l'Euro qui recul de -0,3% à 0,96000, pratiquement un plancher historique.



L'euro a été un peu affaibli par la nette baisse de l'indice PMI 'composite' dans l'Eurozone: il chute de -1Pt vers 48,9 (2ème mois sous les 50) et le PMI des 'services' recule de 52 vers 51,1 (le PMI manufacturier affichant -0,7Pt vers 42,7, bien loin des 50).



En France, le PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France cède -0,6Pt à 46,6 en juillet (contre 47,2 en juin), un plus bas de 32 mois, reflétant ainsi le plus fort repli de l'activité dans le secteur privé depuis novembre 2020.



Outre-Atlantique, le 'PMI' du secteur privé américain voit sa croissance ralentir à nouveau sensiblement en juillet, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'établit à 52,0 -un plus bas de cinq mois- en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 53,2 en juin.



'Les prestataires de services ont observé une augmentation plus faible de leur production, tandis que les fabricants ont fait part de niveaux globalement inchangés de production au début du troisième trimestre', précisent les enquêteurs.



Du côté de la Fed, une hausse de 25 points de base (vers 5,50%) semble très probable mercredi en dépit des récents progrès réalisés en matière de lutte contre l'inflation... mais ce pourrait être la 11ème et dernière de la série.



La BCE semble, elle, avoir d'ores et déjà acté une hausse des taux qui devrait la conduire à relever de nouveaux ses taux directeurs de 25 points de base jeudi prochain.