Devises : 4ème séance de yo-yo autour de 99,10 sur le '$-Index'

Le "$ Index" fléchit de -0,2% (vers 99,1) et c'est la 4ème séance consécutive qui voit l'écart du jour effacer celui de la veille. Cela fait 4 séances que l'indice fait du yo-yo entre 98,95 et 99,3. Sans surprise, l'Euro reprend 0,2% vers 1,1625, le Fran suisse 0,25%, le Yen 0,15% et la Livre 0,35%.

Le rôle de "refuge" du Dollar (face aux tensions géopolitiques) s'étiole : le Pakistan -une "source" proche du ministre de la défense Asim Munir- laisse entendre que la version finale d'un accord de paix entre les Etats Unis et l'Iran serait dévoilée de façon imminente.

La veille, les marchés s'inquiétaient d'un désaccord total et radical sur 13 des 14 points exigés respectivement par Téhéran et Washington, chacun jugeant 90% de propositions adverses inacceptables et même pas sujettes à négociation.

Trump expliquant même qu'au bout du point N°2, il avait déjà jeté la feuille de proposition iranienne à la poubelle.

Mais de nouveau, les marchés démontrent qu'ils sont prêts à croire que des négociations secrètes auraient aplani toutes les difficultés en 24h... sachant, pour mémoire, que Donald Trump a de nouveau menacé hier de frapper l'Iran si un accord n'était pas trouvé avec ce pays.

Les Gardiens de la Révolution promettent d'ouvrir "de nouveaux fronts" si les Etats-Unis reprenaient leurs attaques : "la guerre promise s'étendra cette fois bien au-delà de la région, et nos coups dévastateurs vous écraseront" (il serait question de frappes sur des usines de dessalement, des infrastructures pétrolières dans toute la région selon des menaces adressées par Téhéran aux monarchies du Golfe).

Sur X, la marine des Gardiens de la Révolution a affirmé mercredi avoir autorisé plus de 25 navires, dont des pétroliers, à transiter par le détroit d'Ormuz ces dernières 24 heures : ce serait une nette accélération après un trafic tombé à 5 navires la veille.

De son côté, le gouvernement israélien (allié des Etats-Unis) fait pression pour une reprise du conflit et de nouvelles frappes en Iran, tout en poursuivant ses opérations au Liban et en Syrie, une "ligne rouge" pour Téhéran.

Les objectifs de guerre annoncés par Benyamin Netanyahou ne sont pas atteints et le programme nucléaire n'est pas anéanti : à ce stade, la campagne d'Iran est, du point de vue israélien, un échec.

L'annonce pakistanaise de 16H, totalement invérifiable et non confirmée par les milieux officiels US ou iranien, parvient cependant à faire chuter le Brent de 5,5% à 104,7$ et le WTI -5,4% pour repasser sous la barre des 100 USD (à 98,1 USD).

Cela occulte totalement les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA qui font état d'une forte chute des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis : -7,9 millions à 445 millions de barils lors de la semaine du 11 mai (contre -2,9 millions de barils anticipé).

L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 91,6% de leur capacité opérationnelle (c'est proche de l'optimal qui se situe vers 93%) au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,3 millions de barils/jour (les Etats-Unis consomment 20,6 millions de barils/jour, donc ils restent importateurs nets).