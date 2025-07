Devise : le FOREX en hibernation avec absence cambistes US information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 21:06









(CercleFinance.com) - Même si les variations du Forex revêtent peu de signification en l'absence des cambistes américains en ce 4 juillet (célébration de la fête nationale 'Independance Day') le '$-Index' rechute de -0,2% vers 97 (contre +0,4% la veille après publication du NFP) et il fionit la semaine sur un nouveau repli hebdo de -0,3%.



Le Dollar doit une grande partie de cette petite rechute au raffermissement du Yen (+0,3% vers 144,5).

Journée de transition où les parités sont restées généralement stables et on surveillera lundi la réaction du Dollar au feu vert donné hier par la Chambre des représentants au projet de budget voulu par Donald Trump : le 'Big Beautiful Bill'... qui risque de creuser fortement le déficit US.

L'annonce a été faite jeudi après la clôture de Wall Street.



Désormais dégagé sur le front intérieur, Trump a laissé entendre qu'un nouveau train de 'tarifs réciproques' pourrait être annoncé dans les prochains jours, avec une entrée en vigueur potentielle dès le 1er août.



Il pourrait même dévoiler aujourd'hui (22H heure française) -c'est un moment symbolique- quel taux de droits de douane il compte imposer -ou infliger- aux pays européens.



L'agenda macroéconomique du jour -cantonné à l'Europe- s'annonçait relativement maigre : entre avril et mai, la production a baissé de nouveau dans l'industrie manufacturière en France (-1% après -0,7% en avril) et plus modérément dans l'ensemble de l'industrie (-0,5% après -1,4%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



En Allemagne, après une hausse de 1,6% en avril (révisée après +0,6% en estimation initiale), les commandes à l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 1,4% en mai par rapport au mois précédent, selon les données en volume et CVS-CJO de Destatis.





