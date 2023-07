Devise : le Dollar enfonce ses planchers annuels après 'CPI' information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 19:10

(CercleFinance.com) - Le Dollar plonge de plus de 1,1% contre l'Euro, qui bat un record à 1,1136 (quelques fractions au-delà des 1,1129 du 28 avril) et inscrit un nouveau plancher annuel : le Dollar Index chute à 100,60, sous le 'plus bas' des 100,8 du 4 avril, suite à la publication, en début d'après-midi, des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis.



Ils poursuivent leur contraction en 'global' comme en indice 'coeur' (4,8%) : le taux 'global' ressort à 3,00% et se situe désormais 250Pts en deçà du taux directeur de la FED (celui anticipé à 90% dans 15 jours).



L'indice des prix à la consommation américain est divisé par 3 en 1 an (légèrement sous les attentes des économistes de 3,1%): il était de +9,1% en juin 2022 et à 3,00%, il s'agit du taux annuel le plus bas depuis mars 2021.



Toujours selon après le Département du Travail, l'inflation en donnée 'core' (hors énergie à -16,7% et produits alimentaires à +5,7%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4,8% le mois dernier, un niveau là aussi inférieur de 0,1% à celui qu'anticipait le marché en moyenne.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre mai et juin 2023, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en données brutes comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.

Parmi les baisses de prix les plus marquantes sur 1 an, le fioul (utilitaires, chauffage, engins agricoles, locomotives...) affiche -36,6%, l'essence -26,5%, le gaz industriel -18,6E, les véhicules d'occasion -5,2%.



Ce sont les prix des transports publics qui progressent le plus avec +8,2% puis les repas livrés sur le lieu de travail avec +7,7%.

En réalité, ce sont 9 secteurs sur 14 qui progressent en juin, l'impact des carburants (3 secteurs) s'avère bien décisif.



Les membres de la Fed qui doivent prendre la parole cette semaine devraient se montrer plus positifs sur la trajectoire de l'inflation et 'pourraient de plus en plus suggérer que les hausses de taux devraient être bientôt terminées'.

La hausse de +25Pts du taux directeur de la FED à 5,50% semble toujours acquise mais un tour de vis supplémentaire qui faisait presque consensus mi-septembre semble désormais plus improbable.

Le Dollar chute de même de -1,3% face au Franc Suisse et de 1,40% face au ten vers 138,40.

Il ne cède que 0,5% face à la Livre qui inscrit un nouveau record annuel à 1,299, soit un 'plus haut' depuis le 12/04/2022.