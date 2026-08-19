Devise : coup de tonnerre sur le $, le Trésor US accroit fortement la liquidité

(Zonebourse.com) - Cette séance de mercredi s'annonçait plutôt calme sur le FOREX, du moins jusque vers 20H, avec la publication des "minutes" de la FED. Sauf que le Département du Trésor américain, lui, n'a pas attendu 20 heures pour faire une annonce de doublement de ses rachats de T-Bonds de maturité de 10 à 30 ans qui retentit comme un coup de tonnerre dans un ciel qui semblait encore dégagé en fin de matinée. Tout a brusquement basculé à 14H30 : le Dollar est parti en chute libre et a perdu -0,9% en 1 heure.

Le "$-Index" dévisse de 0,9955 vers 98,77 (son plus faible niveau depuis le 29 mai dernier), l'Euro bondit symétriquement de 0,85% vers 1,1670 (son "plus haut" depuis le 14 mai) et le Franc suisse s'envole de 1,4% vers 0,8000/$, le Yen de près de 1% vers 158,05.

A noter que le Franc suisse prend une éclatante revanche sur les autres devises, effaçant d'un coup 2 semaines de baisse contre l'Euro (-0,7% à 0,9335) et 2 mois de baisse face au Dollar (qui retrouve ses niveaux du 16 juin).

A noter en prime, une magnifique structure en tête/épaules face au billet vert (0,813/0,8025/0,8150) qui pourrait être validé dès ce soir par la cassure de la "ligne de cou" passant vers 0,8030.

L'information du jour, c'est donc Département du Trésor des États-Unis qui -en accord avec la FED- va renforcer spectaculairement son soutien à la liquidité pour les titres à maturité longue : il va doubler la taille des opérations de rachat de soutien, d'au moins 2 milliards à 4 milliards de dollars par opération.

Le rendement des emprunts d'État américains à "30 ans" qui se traitait encore autour de 5,2850% ce matin a effacé jusqu'à 10 points de base (5,1880% vers 17H), le "10 ans" rétrograde de -6Pts vers 4,646% entraînant dans son sillage les rendements obligataires européens à la baisse, mais dans des proportions bien moindres : nos OAT se détendent de seulement -1Pt vers 4,101%, le Bund efface -0,6Pt vers 3,2545%.

La question est maintenant de savoir si le rebond du Yen va "tenir" car un gain de 0,7 ou 0,8% ne fait que le ramener sur ses niveaux du 11 août, malgré des taux longs qui s'étagent entre 2,95% pour le "10 ans" et 4,1% au-delà de "30 ans".

Le rebond du jour vers 158/$ est loin d'inverser la tendance baissière.

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