DEUXIÈME PERTE TRIMESTRIELLE CONSÉCUTIVE POUR AIR CANADA (Reuters) - Air Canada a fait état vendredi d'une lourde perte au titre du deuxième trimestre, pénalisé par l'effondrement de la demande globale engendré par les restrictions de mouvement imposées pour freiner la propagation du coronavirus. Il s'agit de la deuxième perte trimestrielle consécutive pour le premier transporteur aérien canadien, qui a toutefois dit s'attendre à consommer un peu moins de trésorerie au troisième trimestre. Air Canada, qui dépend fortement du trafic aérien international, a enregistré au deuxième trimestre une chute de 96% du nombre de ses passagers transportés et prévoit une baisse de 80% au troisième trimestre, contre 75% auparavant. "Les restrictions fédérales et interprovinciales du Canada ont été parmi les plus sévères au monde, interrompant de fait la majeure partie de l'activité de l'aviation commerciale dans notre pays", a déclaré le directeur général du groupe, Calin Rovinescu. Pour le troisième trimestre, Air Canada table sur une consommation nette de trésorerie comprise entre 15 et 17 millions de dollars canadiens (entre 9,5 et 10,7 millions d'euros) par jour, contre 19 millions de dollars canadiens (12 millions d'euros) au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires de la compagnie a chuté de 89% au deuxième trimestre à 527 millions de dollars canadiens (332,3 millions d'euros). Le groupe a publié pour la période une perte de 1,75 milliard de dollars canadiens (1,10 milliard d'euros), ou 6,44 dollars canadiens (4,06 euros) par action, contre un bénéfice de 343 millions de dollars canadiens (216,3 millions d'euros) un an plus tôt. Les activités de fret, en hausse de 52% à 269 millions de dollars canadiens (169,9 millions d'euros) sur le trimestre, ont permis de limiter les dégâts. A la date du 30 juin, le groupe disposait de 9,12 milliards de dollars canadiens (5,75 milliards d'euros) de liquidités. Les résultats ont été publiés avant l'ouverture de la Bourse de Toronto, où l'action Air Canada a perdu 66% depuis le début de l'année. Elle cédait 2,2% après une heure et demie d'échanges, à 15,74 dollars canadiens. (Allison Lampert et Sanjana Shivdas; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR CANADA VTG TSX -4.79%