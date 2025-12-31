Deuxième investissement dans OpenAI de SoftBank
31/12/2025
La société indique avoir pleinement respecté son engagement d'investir dans OpenAI dans le cadre de son engagement de mars 2025, en plus de la participation de co-investisseurs tiers. La participation globale de la société dans OpenAI est désormais d'environ 11 %.
La société a finalisé la première clôture en avril 2025, investissant 7,5 milliards de dollars via SoftBank Vision Fund 2 (SVF2), et a désormais réalisé un investissement supplémentaire de 22,5 milliards de dollars lors de la deuxième clôture, également via SVF2.
L'engagement global final de 41,0 milliards de dollars a désormais été entièrement financé.
Sam Altman, DG d'OpenAI, a déclaré : " SoftBank a vu très tôt le potentiel de l'IA et s'est engagée avec une profonde conviction en son impact sur l'humanité. Leur leadership mondial et leur échelle nous aident à avancer plus vite et à apporter des renseignements avancés au monde. "
Valeurs associées
|487,4800 USD
|NASDAQ
|+0,08%
