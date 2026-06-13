Deux téléphones et une application : comment les Russes contournent le rideau de fer numérique de Poutine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La répression sur Internet suscite la frustration à l'approche des élections de septembre

* De plus en plus de Russes ont recours à des services VPN

* Certains séparent leur vie numérique entre deux téléphones

* Les autorités ont adouci leur discours sur les interdictions

par Andrew Osborn

Dans un café tranquille réputé pour son Wi-Fi gratuit et son bon café, une architecte d'intérieur russe se connecte à un réseau privé virtuel afin de pouvoir discuter avec des amis à l'étranger via l'application de messagerie américaine WhatsApp, qui est bloquée en Russie.

Plus tard, elle désactive le VPN pour acheter un billet sur le site web des Chemins de fer russes, qui interdit l'accès à toute personne utilisant des outils pour masquer sa localisation. Elle prend ensuite un deuxième téléphone pour consulter les messages de ses clients sur l'application MAX, contrôlée par l'État. Depuis que le Kremlin a renforcé son contrôle sur Internet cette année, les Russes ont recours à des solutions techniques de plus en plus complexes pour contourner la surveillance de l’État et les restrictions imposées aux applications étrangères populaires telles que META.O de Meta Platforms, WhatsApp et la messagerie Telegram . La plus grande répression de ce type sous la présidence de Vladimir Poutine a parfois perturbé les secteurs bancaire, des transports et du commerce électronique , irritant la population à l'approche des élections législatives de septembre, selon les déclarations de partis d'opposition proches du Kremlin, de blogueurs influents et de chefs d'entreprise. Même certains influenceurs des réseaux sociaux , qui restent généralement à l'écart de la politique, ont critiqué ces restrictions. On estime généralement que la frustration suscitée par ces restrictions – conjuguée à la hausse des prix, aux augmentations d’impôts et à la lassitude face à la guerre – a contribué à la baisse de la cote de popularité de Poutine , qui est passée de 75,1 % en février à 65,6 % en avril, selon l’institut de sondage d’État VTsIOM, son plus bas niveau depuis qu’il a lancé le conflit total en Ukraine en 2022. Elle s’établit désormais à près de 67 %. Les autorités ont incité les Russes à utiliser des alternatives soutenues par l’État aux applications et sites web étrangers dans le cadre d’une campagne en faveur de la « souveraineté numérique ». Mais certains utilisateurs se montrent méfiants suite aux avertissements des détracteurs du Kremlin et de certaines entreprises technologiques occidentales selon lesquels MAX pourrait être utilisé pour les surveiller, ce que le géant technologique VK, son propriétaire, nie.

Mettre l’application en quarantaine sur un deuxième téléphone semble plus sûr, a déclaré Irina, une architecte d’intérieur de 41 ans.

« Bien sûr, tout cela est extrêmement pénible, mais que pouvons-nous faire d’autre? », a-t-elle déclaré, demandant à n’être identifiée que par son prénom en raison du caractère sensible du sujet. « On s’y habitue et on passe ses journées à activer et désactiver des VPN, à basculer entre différentes messageries instantanées et à changer de pays virtuel ou de téléphone pour utiliser les applications et les sites web dont on a besoin. »

EXPLOSION DES TÉLÉCHARGEMENTS DE VPN

Les VPN fonctionnent en acheminant la connexion Internet d’un utilisateur via des serveurs privés situés en dehors de la Russie. Rien qu’en mars, les cinq services VPN les plus populaires ont été téléchargés 9,2 millions de fois sur le Google Play Store, soit 14 fois plus que le même mois l’année dernière, a rapporté le quotidien russe Kommersant, citant des données de Digital Budget, un cabinet de conseil basé à Moscou qui suit les comportements en ligne.

« Nous n’avons jamais vu un tel taux d’adoption auparavant », a déclaré Sarkis Darbinyan, un militant russe pour la liberté sur Internet basé à Lisbonne.

Moscou a désigné M. Darbinyan comme « agent étranger », un terme qu’elle applique aux personnes qu’elle considère comme engagées dans des activités anti-russes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répété à plusieurs reprises que les contrôles sur Internet étaient nécessaires alors que la Russie est engagée dans ce que les responsables qualifient de conflit existentiel avec l’Occident au sujet de l’Ukraine. Mais Poutine a demandé au gouvernement en avril de faire preuve de plus de souplesse, déclarant aux législateurs qu’il était « contre-productif » de « se concentrer uniquement sur les interdictions et les restrictions ».

Les responsables gouvernementaux n’ont pas répondu aux questions posées pour cet article.

Alors que de nombreux pays autoritaires imposent des limites strictes à l’utilisation d’Internet, les Russes s’étaient habitués à un certain degré de liberté en ligne. Les services de sécurité cherchent depuis longtemps à faire taire les critiques nationales, mais les autorités intervenaient rarement pour empêcher les citoyens d’utiliser des applications étrangères ou d’accéder à des contenus médiatiques occidentaux avant la guerre en Ukraine.

Depuis l’année dernière, le service de sécurité FSB, successeur du KGB de l’ère soviétique, ordonne aux opérateurs de télécommunications de couper l’Internet mobile pendant plusieurs jours d’affilée dans différentes régions de Russie, affirmant que les drones d’attaque ukrainiens peuvent s’en servir pour faciliter leur navigation.

Les autorités bloquent ou ralentissent également les connexions vers une liste croissante d'applications et de sites web, que l'autorité de régulation des communications Roskomnadzor accuse d'héberger des contenus illégaux et extrémistes.

WhatsApp et Telegram ont accusé la Russie de tenter de forcer la population à utiliser des applications moins sécurisées, imposées par le gouvernement.

Les perturbations se sont intensifiées en mars avec une coupure de près de trois semaines à Moscou, ce qui a contrarié les hauts fonctionnaires qui ont besoin d’Internet et de Telegram pour rallier des voix en faveur du parti au pouvoir, Russie unie, selon deux sources proches du Kremlin et certains analystes.

« La question n’est pas de savoir si le régime sera en mesure d’obtenir le résultat qu’il souhaite (il le fera), mais si le processus électoral se déroulera sans heurts », a écrit en avril Tatiana Stanovaya, chercheuse senior au Carnegie Russia Eurasia Center.

Même les fonctionnaires fidèles au gouvernement téléchargent des VPN et possèdent plusieurs téléphones pour séparer les applications soutenues par le gouvernement, comme MAX, du reste de leur vie numérique, ont déclaré ces sources à Reuters.

Certains retirent également le microphone et la caméra des appareils sur lesquels MAX est installé, au cas où le FSB pourrait y accéder, a déclaré une source.

« Même si vous n’avez rien à vous reprocher, personne ne veut que le FSB lise vos messages », a déclaré la source.

« UN JEU DU CHAT ET DE LA SOURIS »

L'envoyé spécial de Poutine, Cyrille Dmitriev, ne cherche pas à cacher son utilisation d'un VPN, publiant régulièrement sur X, auquel il est impossible d'accéder depuis la Russie sans VPN. Bien qu’il ne soit pas illégal d’utiliser des VPN, Roskomnadzor a restreint l’accès à des centaines d’entre eux, mettant en place un jeu du chat et de la souris avec les utilisateurs qui doivent sans cesse télécharger de nouveaux services pour accéder au contenu qu’ils souhaitent.

En avril, les administrations, les banques et les principaux détaillants en ligne – agissant sur instruction du régulateur – ont commencé à empêcher les personnes utilisant un VPN d’accéder à leurs sites. Cette mesure a coïncidé avec une baisse de 10 % du trafic Internet pour Wildberries, l’équivalent russe d’Amazon, selon Digital Budget.

« Comme le soulignent les acteurs du marché, de nombreux utilisateurs ne désactivent pas leur VPN pour accéder au site et perdent tout simplement l’envie d’effectuer un achat s’ils ne parviennent pas à ouvrir la page du produit », a déclaré Digital Budget dans un message publié sur Telegram.

Le pourcentage de Russes qui reconnaissent utiliser un VPN est passé de 23 % en 2022 à 36 % cette année, selon le Centre Levada, un institut de sondage non gouvernemental figurant sur la liste des agents étrangers de Moscou.

Les jeunes adultes férus de technologie achètent parfois des abonnements VPN pour leurs parents ou configurent leurs propres VPN sur mesure. Mais de nombreux Russes préfèrent utiliser des applications et des sites web qui fonctionnent sans VPN.

MAX, lancé l’année dernière, compte plus de 85 millions d’utilisateurs quotidiens, a déclaré son propriétaire en mai.

Interrogés par Reuters TV près du Théâtre Bolchoï de Moscou, une demi-douzaine d'employés de bureau et de passants ont donné un aperçu de l'opinion publique. La moitié d'entre eux ont exprimé leur irritation face à l'environnement numérique; d'autres ont déclaré s'être adaptés et ne pas utiliser de VPN.

« La plupart des Russes ne voient tout simplement pas l'intérêt de se donner plus de mal: ce qui est facilement accessible leur suffit amplement », a écrit en avril le directeur de Levada, Denis Volkov.

Lorsque les applications de navigation ont cessé de fonctionner à Moscou en mars, les livreurs de Flowwow, une plateforme en ligne de fleurs et de cadeaux, ont utilisé les connexions Wi-Fi des commerçants pour télécharger les itinéraires vers les adresses des clients, a déclaré Yuri Semichastnov, responsable logistique du site.

Les ventes de cartes papier ont plus que doublé dans la capitale pendant la coupure, selon les données de Wildberries. Face à la frustration grandissante, le Kremlin a assoupli son discours ces dernières semaines, assurant au public que les coupures d’Internet mobile sont temporaires .

Un projet visant à faire payer aux clients des frais supplémentaires par les opérateurs de téléphonie mobile s'ils utilisaient plus de 15 gigaoctets de données étrangères par mois a été reporté en mai, ont rapporté les médias russes, précisant que cette mesure ciblant les utilisateurs de VPN serait probablement introduite après les élections.

Poutine a également demandé au gouvernement et au FSB de collaborer pour garantir que les services essentiels, tels que les plateformes de santé et les systèmes de paiement en ligne, restent opérationnels.

Irina, l'architecte d'intérieur, ne s'attend toutefois pas à ce que sa vie numérique devienne plus facile de sitôt.

« En Russie, nous avons un dicton: rien n’est plus permanent que le temporaire », a-t-elle déclaré.