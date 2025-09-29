Deux sénateurs américains demandent une enquête sur la réponse de Tesla en matière de conduite autonome aux passages à niveau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, ajout d'une description de la FSD, ajout de citations de la lettre, absence de commentaires immédiats de la NHTSA ou de Tesla, ajout d'informations sur d'autres enquêtes) par David Shepardson

Deux sénateurs américains ont demandé lundi à l'autorité de régulation de la sécurité automobile du pays d'enquêter sur les défaillances signalées du système d'auto-conduite intégrale de Tesla pour détecter les passages à niveau et y réagir en toute sécurité, en citant les risques de collisions "catastrophiques".

Selon le site web de Tesla, le système d'auto-conduite intégrale permet à un véhicule de conduire ses occupants "presque n'importe où", en s'occupant de tout, de la navigation routière aux changements de voie, en passant par la direction et le stationnement, mais il nécessite toujours la supervision d'un conducteur humain.

Les sénateurs démocrates Ed Markey et Richard Blumenthal, dans une lettre adressée à l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) pour demander une enquête, ont cité le nombre croissant de quasi-collisions signalées.

"Bien que des erreurs telles qu'un panneau de signalisation oublié ou un changement de voie illégal soient dangereuses, une erreur de calcul à un passage à niveau peut entraîner des collisions catastrophiques et mortelles impliquant les occupants du véhicule, les passagers du train et les travailleurs du rail", ont écrit les sénateurs dans la lettre, qui a été rendue publique.

Tesla TSLA.O et la NHTSA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le système de conduite autonome intégrale de Tesla, qui est plus avancé que son système Autopilot, a déjà fait l'objet d'une enquête de la part de la NHTSA. En octobre 2024, l'agence a ouvert une enquête sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés du système FSD après que quatre collisions ont été signalées dans des conditions de visibilité réduite sur la route, telles que l'éblouissement du soleil, le brouillard ou la poussière en suspension dans l'air, dont un accident mortel survenu en 2023.

Les deux sénateurs ont déclaré que la NHTSA devrait envisager d'imposer des limites à l'utilisation du système par Tesla.

"L'agence devrait envisager des actions claires et évidentes pour protéger le public, notamment en limitant le FSD de Tesla aux conditions routières et météorologiques pour lesquelles il a été conçu", ont-ils déclaré.

Les autres fonctions des véhicules automatisés de Tesla ont également fait l'objet d'une enquête de la part de la NHTSA.

En janvier, l'agence a ouvert une enquête sur 2,6 millions de véhicules Tesla ( ) à la suite de rapports d'accidents impliquant une fonction qui permet aux utilisateurs de déplacer leur voiture à distance. La NHTSA examine également de près le déploiement par Tesla de taxis-robots autonomes à Austin, au Texas, lancé en juin. Dans un courriel adressé à Tesla le 1er juillet, l'agence a indiqué qu'elle examinait toujours ce déploiement et qu'elle souhaitait savoir si les employés de Tesla pouvaient conduire les véhicules à distance.