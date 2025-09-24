Deux sénateurs américains demandent à la société mère de Tinder d'agir contre les escroqueries à la drague sur ses applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse de Match Group aux paragraphes 7 et 8)

Deux sénateurs américains ont envoyé une lettre à Match MTCH.O , la société mère de Tinder, mercredi, pour demander que des mesures soient prises contre les escroqueries sur les plateformes de l'entreprise et pour obtenir des informations sur ses efforts pour détecter les fraudes et protéger ses utilisateurs.

Dans une lettre adressée à la directrice générale de Match, Spencer Rascoff, les sénateurs démocrates Maggie Hassan et républicains Marsha Blackburn ont demandé à l'entreprise de fournir des documents sur ses politiques et procédures relatives aux activités frauduleuses sur ses plateformes.

Les escroqueries à la romance impliquent souvent des fraudeurs qui créent des profils séduisants mais faux sur des applications de rencontres, et qui font marcher leurs victimes pendant des semaines ou des mois avant de leur demander des cadeaux ou de l'argent.

"Nous sommes également préoccupés par le fait que Match, par sa conception algorithmique, crée une confiance que les escrocs peuvent exploiter", écrivent les sénateurs.

La cybercriminalité sous toutes ses formes a coûté aux victimes plus de 16 milliards de dollars dans le monde l'année dernière, a indiqué le Federal Bureau of Investigation dans un rapport publié en avril, y compris des centaines de millions de dollars de pertes causées par des escroqueries à la romance.

Les sénateurs ont donné à Match, qui exploite également Hinge et OkCupid, jusqu'au 15 octobre pour prouver qu'il a fait des efforts pour prévenir les escroqueries à l'amour et les facteurs qui permettent à ce type de fraude de se produire sur ses plateformes.

Match a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters qu'il attendait avec impatience des "conversations constructives" avec les sénateurs.

"Ces dernières années, nous avons réalisé d'importants investissements dans la détection avancée des fraudes, dans des fonctions de sécurité de pointe et dans des partenariats élargis avec les forces de l'ordre, l'industrie et les groupes de la société civile afin de mieux protéger nos communautés", a déclaré Yoel Roth, responsable de la confiance et de la sécurité chez Match.

Match a déjà été pris dans le collimateur de la réglementation, la Commission fédérale du commerce des États-Unis ayant allégué en 2019 que la société avait sciemment envoyé des publicités automatisées via Match.com avec des expressions d'intérêt de comptes qu'elle savait être vraisemblablement faux.

Le ministère de la justice a clos son enquête liée à la plainte de la FTC en 2020.

Match a mis en place de nouvelles fonctionnalités telles que la "vérification du visage" pour détecter les faux profils et empêcher l'usurpation d'identité.