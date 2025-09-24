Deux sénateurs américains demandent à la société mère de Tinder d'agir contre les escroqueries à la drague sur ses applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux sénateurs américains ont envoyé une lettre à Match MTCH.O , la société mère de Tinder, mercredi, pour demander que des mesures soient prises contre les escroqueries sur les plateformes de l'entreprise et pour obtenir des informations sur ses efforts pour détecter les fraudes et protéger ses utilisateurs.

Dans une lettre adressée à la directrice générale de Match, Spencer Rascoff, les sénateurs démocrates Maggie Hassan et républicaine Marsha Blackburn ont demandé à l'entreprise de fournir des documents sur ses politiques et procédures relatives aux activités frauduleuses sur ses plateformes.

Les escroqueries à la romance sont en augmentation et impliquent souvent des fraudeurs qui créent des profils séduisants mais faux sur des applications de rencontres, et qui font marcher leurs victimes pendant des semaines ou des mois avant de leur demander des cadeaux ou de l'argent.

"Nous sommes également préoccupés par le fait que Match Group, par sa conception algorithmique, crée une confiance que les escrocs peuvent exploiter", écrivent les sénateurs.

La cybercriminalité sous toutes ses formes a coûté aux victimes du monde entier plus de 16 milliards de dollars l'année dernière, a indiqué le Federal Bureau of Investigation dans un rapport publié en avril, y compris des centaines de millions de dollars de pertes causées par des escroqueries à la romance.

Les sénateurs ont donné à Match, qui exploite également Hinge et OkCupid, jusqu'au 15 octobre pour prouver qu'elle a fait des efforts pour prévenir les escroqueries à la romance et les facteurs qui permettent à ce type de fraude de se produire sur ses plateformes.

Match a déjà été pris dans le collimateur de la réglementation, la Federal Trade Commission des États-Unis ayant allégué en 2019 que la société avait sciemment envoyé des publicités automatisées via Match.com avec des expressions d'intérêt de la part de comptes qu'elle savait être probablement faux.

Le ministère de la justice a toutefois mis fin à son enquête liée à l'action en justice de la FTC en 2020.

Les applications de rencontres telles que Match et son homologue Bumble BMBL.O ont mis l'accent sur l'expérience utilisateur plutôt que sur les chiffres en introduisant des fonctions d'intelligence artificielle telles que la découverte basée sur l'IA afin de permettre aux utilisateurs d'améliorer plus facilement leurs résultats en matière de rencontres.

Match a mis en place de nouvelles fonctionnalités, telles que son produit interactif de mise en relation basé sur l'IA, afin de répondre aux besoins de la génération Z.