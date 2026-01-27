Deux promotions au sein de NCI

(AOF) - NCI, acteur du capital investissement en région, annonce deux promotions : Vincent Lhermenier devient secrétaire général et Laurie Périé est promue directrice de participations. Agé de 47 ans, en parallèle de son activité d'investisseur, il occupera une fonction nouvellement créée pour accompagner la structuration de la société dans un contexte de diversification de ses métiers et d'une ambition affirmée d'atteindre 500 millions d'euros d'actifs sous gestion à horizon 2027.

Auparavant, il avait rejoint Unexo en 2016 en tant que directeur d'investissement, où il lance un fonds de dette privée, avant d'intégrer NCI en 2020 comme directeur associé et membre du comité de direction. Basé à Rennes, il est également investisseur actif au sein des fonds de transmission, avec six participations suivies en direct.

Il est diplômé de l'IPAG Paris et de l'ESC Toulouse, Vincent Lhermenier dispose d'une solide expérience en banque d'affaires et en capital investissement. Il a exercé pendant plus de 10 ans au sein du Groupe Crédit Agricole, d'abord comme banquier conseil chez CA-CIB, puis comme directeur de la succursale Bretagne.

Agée de 36 ans, diplômée de NEOMA Business School et titulaire du niveau 3 du CFA Program, Laurie Périé a débuté sa carrière chez NCI en 2014. En 12 ans, elle a contribué à 24 projets d'investissement et à la réalisation de 12 cessions. Elle assure aujourd'hui le suivi de huit participations en direct, dont plusieurs en position majoritaire. Basée à Rouen, elle est promue directrice de Participations dans le cadre du lancement du fonds Reprendre & Développer 6, avec une montée en puissance dans l'origination, la structuration des opérations et l'accompagnement stratégique et humain des dirigeants.

Ces nominations interviennent dans un contexte d'accélération stratégique pour NCI, marqué en septembre 2025 par le premier closing à 100 millions d'euros du fonds Reprendre & Développer 6, dédié aux opérations de transmission et de croissance des PME du Grand Quart Nord-Ouest.

La même période a vu le lancement d'une nouvelle activité en dette privée, pilotée par Antoine Léandri, afin de compléter l'offre d'accompagnement de NCI avec des solutions de financement non dilutives.