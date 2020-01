Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux premiers cas de coronavirus en Italie, qui suspend les vols avec la Chine Reuters • 30/01/2020 à 22:42









ROME, 30 janvier (Reuters) - Deux cas de contamination par le coronavirus de Wuhan ont été détectés en Italie, les premiers pour le pays, a annoncé jeudi le président du Conseil, Giuseppe Conte. L'Italie a décidé de suspendre toutes ses liaisons aériennes avec la Chine, a ajouté le chef du gouvernement. "Nous avons deux cas confirmés de coronavirus en Italie", a dit Giuseppe Conte au cours d'une conférence de presse, ajoutant qu'il s'agissait de deux touristes chinois. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié jeudi d'urgence de santé publique de portée internationale cette épidémie de coronavirus née en Chine. (Angelo Amante et Elvira Pollina version française Bertrand Boucey)

