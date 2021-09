Deux Poids-lourds entrent au capital des Agences de Papa

Entrée de nouveaux investisseurs

Situation financière renforcée pour poursuivre le plan de développement

Levées de fonds d'environ 6,5 M€



Entrée de poids-lourds parmi les actionnaires des Agences de Papa : Teddy Riner et Philippe Journo

La société Les Agences de Papa est heureuse de compter de nouveaux actionnaires dans leur capital, parmi lesquels Philippe Journo, l'un des principaux entrepreneurs européens dans le secteur de l'Immobilier, et Teddy Riner, le judoka le plus titré de l'histoire, déjà très investi aux côtés des Agences de Papa, en tant qu'ambassadeur de la marque.