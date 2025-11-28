 Aller au contenu principal
Deux pétroliers endommagés par des explosions près du Bosphore
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 20:04

Des explosions ont endommagé deux navires pétroliers de la "flotte fantôme" russe vendredi en mer Noire, près du détroit du Bosphore, et des opérations de secours ont été lancées pour récupérer les équipages à bord, ont rapporté les autorités turques.

Un incendie s'est déclaré sur le Kairos, un tanker de 274 mètres de long, frappé par un impact "externe" alors qu'il faisait route vers le port russe de Novorossiisk, en provenance d'Egypte, ont déclaré le ministère turc des Transports et la Direction des affaires maritimes.

Les 25 membres d'équipages ont été récupérés sains et saufs.

Un autre pétrolier, le Virat, aurait également subi une explosion à 35 milles nautiques au large des côtes turques, plus à l'est en mer Noire, et des équipes de secours ont également été dépêchées sur place.

Une épaisse fumée a été détectée au niveau de la salle des machines mais les 20 marins à bord sont en bonne santé, a déclaré la Direction des affaires maritimes.

Le Kairos et le Virat figurent sur une liste de navires soumis à des sanctions imposées à la Russie après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022.

Plusieurs incidents liés à l'explosion de mines en mer Noire ont déjà eu lieu ces dernières années.

Selon certaines informations relayées par l'agence de transport maritime Tribeca, le Kairos aurait touché une mine et menacerait de couler.

Le trafic n'a pas été interrompu dans le détroit, a-t-elle précisé.

(Can Sezer, avec Ezgi Erkoyun, Tuvan Gumrukcu et Enes Tunagur; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Valeurs associées

Pétrole Brent
63,33 USD Ice Europ -0,09%
Pétrole WTI
59,08 USD Ice Europ -0,07%
