Deux petites acquisitions dans la production audiovisuelle

Prises de participation et création d’une plateforme audiovisuelle

Focus annonce deux petites prises de participation dans deux studios de production audiovisuelle: Make It Happen Studio et Marvelous Productions, pour respectivement 65% et 66,67% de leur capital. En parallèle, le groupe annonce la création de Scripteam, une plateforme audiovisuelle au sein de laquelle seront logées ces acquisitions. Les fondateurs des studios deviennent par la même occasion actionnaires minoritaires (11,2%) de la plateforme. Le reste du capital sera détenu par Focus.

Un impact financier marginal

Les deux opérations sont consolidés dans les comptes de Focus depuis mi décembre. Le management attend une contribution positive d’environ 1,5 M€ sur l’EBITA 2023/2024 du groupe du fait d’une activité très dense (sortie de trois films d’ici la clôture fiscale). Sur 2024/2025, la contribution devrait être moins fort du fait d’un rythme de sorties moins important.

Nous ajustons en conséquence notre prévision de ROC 2023/2024e à 2,5 M€ (vs 1,2 M€) et attendons d’avoir plus d’éléments concrets pour modéliser l’impact sur les années à venir, que ce soit sur la top line ou sur les résultats. A noter que les décaissements liés à ces deals rentrent dans l’enveloppe déjà communiquée par Focus au moment des résultats annuels et qu’il ne faut attendre aucun impact incrémental sur le cash du groupe.

Recommandation

Suite à cette nouvelle annonce, nous maintenons notre recommandation à Achat et confirmons notre objectif de cours de 27€ sur le titre.