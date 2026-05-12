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Deux nouveaux services managés Red Hat proposés sur IBM Cloud
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 16:03

IBM fait part de deux nouveaux services managés sur IBM Cloud, Red Hat AI Inference et Red Hat OpenShift Virtualization Service, "afin d'aider les entreprises à accélérer l'adoption de l'IA et à gérer des environnements de virtualisation sécurisés, évolutifs et prévisibles".

Red Hat AI Inference sur IBM Cloud, avec des contrôles de gouvernance intégrés, est conçu pour aider les clients à intégrer de manière fiable l'inférence IA en temps réel directement dans leurs flux de travail de production à travers des environnements de cloud hybride.

De son côté, Red Hat OpenShift Virtualization Service sur IBM Cloud offre une solution managée pour aider les clients à migrer et à exécuter des machines virtuelles (VM) de manière sécurisée et à grande échelle.

"Avec ces nouvelles offres, IBM continue d'offrir à ses clients l'ensemble des plateformes managées Red Hat pour aider à accélérer l'adoption du cloud hybride", affirme le géant américain des logiciels et des services informatiques.

Red Hat AI Inference sur IBM Cloud sera généralement disponible à partir du 22 mai, tandis que Red Hat OpenShift Virtualization Service sur IBM Cloud devrait être généralement disponible au cours du mois de juin prochain.

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