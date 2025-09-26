Deux nominations au sein du directoire de Praemia REIM France

(AOF) - Praemia REIM France continue le renforcement de son équipe et annonce deux nominations au sein de son directoire. Aurélie Cohen rejoint l’entreprise en qualité de directrice générale, en charge des produits et du développement. Justine Mougin est promue secrétaire générale. Les deux dirigeantes reportent à Marc Bertrand, président du directoire de Praemia REIM France. Ces deux nominations s’inscrivent dans le prolongement de l’organisation annoncée en mai dernier et après la récente nomination de Charles Ragons en tant que directeur général, en charge du pôle immobilier.

Aurélie Cohen aura la responsabilité d'élaborer et de piloter la stratégie de développement de Praemia REIM France, avec pour objectif de renforcer son positionnement sur le marché et auprès de l'ensemble des cibles d'investisseurs. Elle conduira notamment la nouvelle phase de croissance de Praemia REIM France au service des clients investisseurs particuliers et institutionnels. À ce titre, elle supervisera les directions marchés retail et institutionnels ainsi que le marketing et la communication, soit une équipe de 73 collaborateurs.

Sa feuille de route vise à renforcer la dynamique commerciale, soutenir l'innovation produit (SCPI, OPCI, SCI, club deals, …) et garantir la pérennité de la performance ainsi que la qualité de service client sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Diplômée d'un MBA de l'ESSEC Business School, Aurélie Cohen débute sa carrière chez EY en tant que consultante audit & transactions. Elle rejoint ensuite le groupe ADP comme directrice des relations investisseurs. En 2017, elle intègre Euronext, d'abord comme directrice des relations investisseurs, puis étend son périmètre à la communication et devient membre du comité exécutif du groupe.

Directrice de la conformité et du contrôle interne de Praemia REIM France depuis 2012, Justine Mougin voit son périmètre de responsabilités s'étendre. Elle continuera à diriger les fonctions de contrôle de niveau 2 (risques, conformité & contrôle interne) et prendra également la supervision de la direction juridique, soit 32 collaborateurs au total.

Dans ce rôle élargi, sa mission est de garantir la conformité, le contrôle et le respect du cadre réglementaire, tout en répondant aux attentes accrues des régulateurs et des investisseurs en matière de transparence et de gouvernance.

Diplômée de l'IAE d'Aix-Marseille, Justine Mougin a débuté sa carrière comme consultante en conformité, contrôle interne et gestion des risques auprès de banques de financement, d'investissement et de détail et de gestionnaires de fortune. Elle a rejoint le groupe Primonial comme contrôleuse interne début 2012.