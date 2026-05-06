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Deux nominations à la direction technique assurance de Generali France
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 16:05

Generali France annonce les nominations, au sein de sa direction technique assurance (TA), de Laurie Galliou comme directrice études techniques épargne et retraite, et de Clémence Pfleger comme directrice études techniques prévoyance et santé.

Laurie Galliou a acquis une expertise dans les domaines de l'épargne, de la retraite et de leur modélisation. Elle a rejoint l'assureur italien en 2010, d'abord à la direction financière, avant de devenir executive assistant auprès du président de Generali France.

De son côté, Clémence Pfleger dispose de plus de 13 ans d'expérience en actuariat. Elle a rejoint Generali France en novembre 2019 et, depuis 2023, elle occupait la fonction de responsable du provisionnement multinormes et valeur en prévoyance santé.

Pilier de la gouvernance assurantielle de Generali France, la direction TA centralise les expertises techniques et data qui sous-tendent les décisions de souscription et de tarification sur l'ensemble des marchés épargne, retraite, IARD, santé et prévoyance.

Sa mission, au service du plan stratégique Boost 27 de Generali, consiste "à rechercher un juste équilibre entre croissance, maîtrise du risque, performance économique et création de valeur durable pour les clients", selon le groupe.

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