Deux moyens d'investir en Bourse à l'abri du Fisc

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les études se suivent et se corroborent : les actions représentent la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme. Ainsi, selon une étude de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF) réalisée à fin 2018, elles ont remporté en moyenne et chaque année 9,1 % sur 10 ans, 6,5 % sur 15 ans, 8,3 % sur 30 ans et même 13,7 % sur 40 ans ! On aurait donc tort de se priver de cette manne boursière.

Attention cependant, pour ne pas laisser la fiscalité grignoter son rendement, il peut être judicieux d'investir via les enveloppes les plus avantageuses fiscalement. Vous pourrez ainsi investir en Bourse à l'abri (au moins en partie) du fisc ! Découvrez deux enveloppes alternatives au compte-titres qui permettent d'investir sur les marchés actions avec une fiscalité avantageuse.

Profiter de l'exonération d'impôt du PEA

Un Plan d'Epargne en Actions (PEA) offre à l'investisseur la possibilité d'investir en Bourse sur des actions de sociétés dont le siège social est situé dans l'Union Européenne (ou l'Espace Economique Européen). Mais, le PEA permet également d'investir sur des fonds OPCVM et trackers qui permettront d'investir sur des zones géographiques autres comme le Japon ou les US par exemple, et même avec un effet de levier, grâce à certains ETF Leverage. Notez toutefois qu'il est impossible de loger des produits dérivés sur un PEA ou encore de recourir à la vente à découvert. Mais la relative diversité que permet le PEA constitue déjà un socle solide d'investissement dont l'investisseur néophyte pourra se contenter tandis que l'investisseur averti lui associera en plus un compte-titres, en se servant du PEA pour ses stratégies d'investissement plus classiques et moyen long terme tout en profitant de ses atouts fiscaux.

En effet, le plan d'épargne en actions est un support qui permet de bénéficier d'exonération totale d'impôt sur les plus-values au-delà de 5 ans de détention du plan. Le compte à rebours se lance dès que vous aurez ouvert votre plan en effectuant un premier dépôt, même minime (et pas nécessairement l'achat d'un titre). Il est donc conseillé d'ouvrir ce type de plan très rapidement, pour prendre date, même avec une centaine d'euros. Attention, les prélèvements sociaux de 17,2 % restent dus. La taxation s'applique sur les gains dès lors qu'ils ont retirés du plan. Si vous conservez vos titres ou que vous les revendez mais gardez le montant de la vente sur le compte-espèces du PEA, vous n'aurez rien à payer.

À noter : en cas de retrait avant les 5 ans de détention du plan, la fiscalité est identique à celle du compte-titres et c'est la flat tax qui s'applique (taxation à 30 % associant impôt sur les plus-values et prélèvements sociaux).

Le plafond de versement du PEA est de 150 000 euros par personne. Mais, puisque les gains ne sont pas considérés comme des versements, vous pourrez en réalité détenir bien plus que cela sur votre PEA.

Bénéficier des abattements de son contrat d'assurance vie

Mais le PEA n'est pas le seul moyen d'investir en Bourse via une enveloppe fiscalement avantageuse. Vous pouvez en effet investir en Bourse via des titres vifs, OPCVM, ETF, et autres produits structurés, au travers des supports en unités de compte (UC) de votre contrat d'assurance vie. À condition de sélectionner la meilleure assurance vie qui pourra proposer les unités de compte sur lesquelles vous souhaitez investir.

Pour les contrats assurance vie de plus de 8 ans, vous ne serez alors taxé sur vos gains qu'à hauteur de 24,7 % (7,5 % d'impôt et 17,2 % de plus-value), à condition toutefois que vous ne dépassiez pas 150 000 euros d'encours tous contrats confondus (300 000 euros pour un couple), auquel cas c'est la flat tax qui s'applique. Pour les contrats de moins de 8 ans, les gains sont aussi taxés à la flat tax de 30 %. Notez qu'il est possible d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu (IR) à la place de la flat tax, ce qui peut être intéressant pour les contribuables situés dans les premières tranches de l'IR.

Notez enfin que pour tous les contrats d'assurance vie de plus de 8 ans, il existe aussi un abattement de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple appliqué chaque année sur les gains des rachats. De quoi sortir tous les ans une partie de son capital sans payer aucun impôt dessus !