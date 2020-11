Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux morts et cinq blessés dans une attaque au sabre à Québec Reuters • 01/11/2020 à 16:47









(Précisions, déclarations) QUEBEC, Canada, 1er novembre (Reuters) - Deux personnes ont péri et cinq autres ont été blessées à Québec après avoir été attaquées par un homme armé d'un sabre et vêtu d'un costume médiéval, ont annoncé dimanche les autorités qui soulignent que l'assaillant ne semblait pas lié à un quelconque groupe terroriste. Lors d'une conférence de presse, Robert Pigeon, le chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a annoncé l'arrestation d'un homme de 24 ans. Deux des victimes sont d'origine française. "Il était habillée avec un costume médiéval et armé d'un sabre japonais de type katana. Tout porte à croire qu'il aurait choisi ses victimes au hasard", a-t-il dit. Parmi les blessés, plusieurs portent des signes de lacération, mais leurs jours ne sont pas en danger, a-t-il précisé. Les faits se sont déroulés dans le quartier du Vieux-Québec en pleine célébration de la fête d'Halloween. "Il s'agit, croyons nous, d'un geste isolé (...)", a pour sa part déclaré le maire de Québec, Régis Labeaume. (Kevin Dougherty; version française Nicolas Delame)

