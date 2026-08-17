Deux morts dans la frappe d'un site ArcelorMittal en Ukraine

ArcelorMittal a confirmé lundi qu'un tir de missile avait touché pendant le week-end son site de production ukrainien, ArcelorMittal Kryvyi Rih, dans le sud du pays, causant ainsi la mort de deux personnes et faisant 13 blessés parmi les employés et les sous-traitants.

Dans un bref communiqué, l'aciériste précise que les deux victimes décédées sont un membre du personnel et un salarié d'une entreprise prestataire.

Le groupe indique que sa priorité absolue reste actuellement d'apporter le soutien nécessaire aux familles et aux proches des victimes, tout en ajoutant que l'ensemble des blessés reçoit les soins médicaux nécessaires dans les établissements de santé de la ville.

Il souligne que le complexe sidérurgique était en cours de fonctionnement au moment de l'attaque et que la frappe a endommagé des installations majeures liées aux unités d'énergie et aux hauts-fourneaux, entraînant l'arrêt partiel des procédés de fabrication.

Des spécialistes sont actuellement sur place pour évaluer l'étendue des dégâts, ainsi que la faisabilité et le calendrier d'une éventuelle reprise des opérations, poursuit-il.

Le groupe sidérurgique déclare qu'il prévoit de fournir de plus amples informations en temps voulu.