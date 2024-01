Deux fils de Bernard Arnault, Alexandre et Frédéric, proposés au conseil d'administration de LVMH

Alexandre Arnault, Bernard Arnault, et d'autres membres de la famille Arnault à New York, aux États-Unis, le 27 avril 2023.

Le géant du luxe LVMH proposera la nomination de deux des fils de son PDG Bernard Arnault, Alexandre, 31 ans, et Frédéric, 29 ans, à son conseil d'administration lors de sa prochaine assemblée générale en avril, selon un communiqué publié jeudi.

"LVMH est un groupe à caractère familial qui a pour vocation d'assurer le développement à long terme de chacune de ses maisons (...). Aussi je suis ravi d'accueillir au conseil Alexandre et Frédéric. Je suis convaincu qu'ils y apporteront un éclairage précieux", a déclaré Bernard Arnault, cité dans le communiqué, alors que le groupe vient de publier des résultats record pour l'année 2023.

"Cela rajeunit les cadres même si je n'ai pas prévu de partir à court ou moyen terme, je suis là pour encore un moment", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse de présentation des résultats annuels.

Leur nomination doit être avalisée lors de la prochaine assemblée générale du groupe de luxe, le 18 avril, ainsi que celle de l'ancien PDG de l'assureur Axa et actuel président de l'Institut Montaigne, Henri de Castries, 69 ans, également proposé pour siéger au conseil d'administration de LVMH.

Charles de Croisset, Yves-Thibault de Silguy et Nicolas Bazire quittent le conseil, après y avoir siégé 15 ans pour les deux premiers, et 25 ans pour le dernier, selon le communiqué.

Avant-dernier des cinq enfants du patron de l'empire du luxe, Frédéric Arnault a été nommé début janvier PDG de la nouvelle division montres de LVMH, supervisant les marques Hublot, Tag Heuer et Zenith.

Frédéric Arnault, 29 ans, polytechnicien comme son père, a commencé sa carrière au sein du cabinet de conseil McKinsey avant d'intégrer le centre de recherche en intelligence artificielle de Facebook (groupe Meta). Il avait rejoint Tag Heuer en 2017 pour gérer les activités des montres connectées, avant d'être nommé PDG de la marque en 2020.

Alexandre, 31 ans, est vice-président exécutif de Tiffany après avoir oeuvré chez le malletier Rimowa. En avril 2019, il avait été nommé administrateur du groupe Carrefour à la place de son père, jusqu'à la revente des parts de Carrefour détenues par Agache, la holding familiale, en septembre 2021.

Les cinq enfants de Bernard Arnault travaillent aujourd'hui au sein du numéro un mondial du luxe.

Delphine et Antoine, nés d'un premier mariage, sont également membres du conseil d'administration de LVMH.

Delphine, 48 ans, est PDG de Dior. Antoine, 46 ans, a récemment quitté les fonctions de directeur général de Berlutti, ne conservant que la présidence, et "pourrait prendre d'autres responsabilités", selon une source proche du dossier.

Il est par ailleurs président de Loro Piana, directeur général et vice-président du conseil d'administration de la holding Christian Dior SE qui contrôle LVMH, et chargé de l'image et de l'environnement du groupe LVMH.

Dernier de la fratrie, Jean Arnault, 25 ans, est directeur du marketing et du développement des montres pour Louis Vuitton.