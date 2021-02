Deux family offices fusionnent

(NEWSManagers.com) - Un nouvel acteur est né. Jeudi 11 février les multi family offices Imani et Family & You ont annoncé leur fusion pour donner naissance à Imani & You. La fusion vise à améliorer les expertises proposées à une clientèle d'entrepreneurs, de dirigeants et de leurs familles dans la constitution, la préservation, le développement et la transmission de leur capital, " afin qu' ils puissent se consacrer en toute sérénité à leurs activités principales" , précisent la nouvelle entité dans un communiqué.

Le multi family office Imani & You sera dirigé par cinq associés :

- Sabrina Mingaud (responsable de l'offre immobilière),

- Edmée Chandon-Moët (co-responsable de la sélection des investissements cotés),

- Pierre-Yves Lagarde (responsable de l'ingénierie patrimoniale),

- Sébastien Sitbon (responsable de la sélection des investissements cotés),

- Benoit Emsalem (responsable de la sélection des investissements non cotés)