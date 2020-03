Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux avions de combat syriens pris pour cible par la Turquie - Damas Reuters • 01/03/2020 à 13:37









BEYROUTH, 1er mars (Reuters) - Les forces turques ont pris pour cible deux avions de combat syriens au-dessus de la province d'Idlib, rapportent dimanche les médias officiels de Damas. Les pilotes ont pu s'éjecter en parachute et se portent bien, écrit l'agence de presse Sana, sans autres détails. L'agence de presse turque Anadolu a annoncé dimanche qu'un avion syrien avait été abattu dans le nord-ouest de la Syrie, ce qu'avaient démenti alors les médias syriens. L'armée syrienne a parallèlement annoncé dimanche la fermeture aux avions et drones de tout l'espace aérien au-dessus du nord-ouest du pays, région tenue en partie par la rébellion avec le soutien de la Turquie. "Tout aéronef qui violera notre espace aérien sera considéré comme un aéronef ennemi qui doit être abattu", a rapporté l'agence Sana, citant une source militaire. (Ellen Francis, avec la rédaction d'Ankara, version française Jean-Stéphane Brosse)

