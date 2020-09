Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux avions arméniens se sont écrasés mardi, selon Bakou Reuters • 30/09/2020 à 11:56









BAKOU, 30 septembre (Reuters) - Deux avions de combat arméniens SU-25 se sont écrasés le 29 septembre, a annoncé mercredi un conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliev, en accusant Erevan d'avoir prétendu à tort que l'un des deux appareils avait été abattu. Les autorités arméniennes avaient auparavant diffusé des photos des restes d'un avion qui, selon elle, a été abattu mardi par l'aviation turque et dont le pilote a été tué. La Turquie et l'Azerbaïdjan nient toute implication. "Les deux avions se sont écrasés sur une montagne et (...) ont été détruits. Cela démontre que les cadres militaires arméniens ne fournissent pas d'informations exactes à leurs citoyens et au public", a déclaré le conseiller du président azerbaïdjanais. Depuis dimanche, des affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts dans l'enclave du Haut-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens, et le conflit a essaimé aux frontières qui séparent les deux pays. (Nailia Bagirova, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.