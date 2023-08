Deux anciens traders de JPMorgan condamnés à des peines de prison pour fraude

(Ajoute des détails sur le règlement 2020 de JPMorgan dans le dernier paragraphe) par Kanishka Singh

WASHINGTON, 22 août (Reuters) - Deux anciens traders de métaux précieux chez JPMorgan Chase JPM.N ont été condamnés mardi pour fraude, tentative de manipulation de prix et spoofing, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Gregg Smith, 59 ans, de Scarsdale, New York, a été condamné à deux ans de prison et à une amende de 50 000 dollars, tandis que Michael Nowak, 49 ans, de Montclair, New Jersey, a été condamné à un an et un jour de prison et à une amende de 35 000 dollars, a indiqué le ministère de la Justice.

Ils faisaient partie d'un système de manipulation du marché (link) qui s'est étalé sur huit ans, de 2008 à 2016, a impliqué des dizaines de milliers de séquences de transactions illégales et a entraîné des pertes de plus de 10 millions de dollars pour les participants au marché, selon le ministère de la Justice.

Le spoofing consiste à passer des ordres, puis à les annuler rapidement, afin de donner l'impression d'une demande ou d'une offre élevée. Il a été interdit en 2010 lorsque le Congrès américain a adopté la loi Dodd-Frank après la crise financière.

L'année dernière, Smith et Nowak ont été reconnus coupables (link) de fraude et d'autres chefs d'accusation, mais acquittés de racket et de conspiration lors d'un procès. Nowak a été reconnu coupable de plus d'une douzaine de chefs d'accusation, notamment de fraude, d'usurpation d'identité et de tentative de manipulation du marché, et Smith a été reconnu coupable de 11 chefs d'accusation.

En 2020, JPMorgan a accepté de payer plus de 920 millions de dollars et a reconnu avoir commis des actes répréhensibles dans le cadre d'un accord avec le ministère de la justice et la Commodity Futures Trading Commission concernant ces agissements et ceux d'autres traders.