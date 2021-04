Deux anciens d' Axa IM rejoignent Matt Christensen chez AllianzGI

(NEWSManagers.com) - AllianzGI a débauché deux collaborateurs d' Axa Investment Managers pour travailler au sein de l' équipe de Matt Christensen, son responsable mondial de l' investissement responsable et à impact, qui travaillait lui aussi précédemment chez Axa IM.

Il s' agit de Thomas Roulland, qui dirigera l'équipe Sustainability Methodologies & Analytics, et de Julien Bertrand, qui le secondera en tant qu'analyste ESG pour les méthodologies et les analyses. Chez Axa IM, Thomas Roulland était responsable des solutions d'investissement responsable, des modèles et des outils, et Julien Bertrand travaillait comme analyste ESG.

Ces recrutements s' inscrivent dans le cadre de la réorganisation de l' équipe d' investissement responsable, qui sera découpée en trois pôles.

Le nouveau pôle Sustainability Methodologies & Analytics est appelé à innover dans le domaine des données ESG grâce à des technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel, afin de soutenir la recherche, développer de nouvelles méthodologies dans l' ensemble des classes d'actifs et élaborer des solutions pour les clients. L'équipe supervisera également les efforts d'intégration ESG d'AllianzGI, la méthode de notation ESG et développera l'ensemble des données pour la stratégie climatique. Cette équipe sera donc dirigée par les nouvelles recrues d' Axa.

Le deuxième pôle, appelé Sustainability Research & Stewardship, gérera la recherche thématique et la stratégie d'engagement. Il sera dirigée par Mark Wade, qui était auparavant codirecteur de la recherche crédit. Isabel Reuss continuera à piloter l'équipe Sustainability Research, qui développera également une approche thématique sur les sujets du climat, des frontières planétaires et du capitalisme inclusif. Antje Stobbe, membre de l'équipe Sustainability Research depuis 2019, est promue responsable du stewardship et dirigera les activités d'engagement et de vote d'AllianzGI à l'échelle mondiale. Isabel Reuss et Antje Stobbe codirigeront l' approche Climate Engagement with Outcome, qui vise à dialoguer avec les entreprises en transition vers une économie à faible émission de carbone.

Enfin, un Sustainable Investment Office sera chargé d'élaborer les stratégies et les politiques globales d'AllianzGI en matière d'investissement durable, de produits responsables et de coordination des thèmes transversaux liés à la durabilité au sein de l'entreprise. L'équipe sera dirigée par Nina Hodzic, qui était directrice de l'intégration et des solutions ESG depuis 2019.