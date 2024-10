Deux anciens associés-gérants de Sycomore rejoignent Dorval AM

Dorval Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé l’arrivée de Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon, respectivement en tant que directeur de l’investissement responsable et directeur de la gestion active sur les actions.

Le duo évoluait précédemment chez Sycomore Asset Management, propriété de Generali Investments . Frédéric Ponchon en était un associé-gérant depuis 2005 et le responsable de la recherche ainsi que de la stratégie d’investissement responsable. Il a débuté sa carrière en 1999 comme gérant actions européennes et internationales à la Banque du Louvre, devenue HSBC Private Bank par la suite.

Gilles Sitbon était associé-gérant de Sycomore AM depuis 2010, en charge des stratégies de performance absolue et comme référent sur la Technologie. Il occupe aussi le poste d ’operating partner au sein de la société de capital-investissement Revaia. Avant de rejoindre Sycomore, Gilles Sitbon a travaillé chez Goldman Sachs & Co, comme associé en gestion des risques de technologie, puis au sein du hedge fund axé sur la technologie Spinner Asset Management comme analyste et chez Proxima Capital comme analyste senior.

« L’arrivée de Frédéric Ponchon et de Gilles Sitbon s’inscrit dans la stratégie de développement de Dorval Asset Management, en lien avec le nouveau plan stratégique Vision 2030 de Groupe BPCE » , a commenté Jean-François Baralon , directeur général de Dorval AM.

Adrien Paredes-Vanheule