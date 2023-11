Deux acteurs indépendants de la gestion suédoise se rapprochent

Le secteur suédois de la gestion d’actifs se consolide lui aussi. Le groupe financier local Öhman vient d’acquérir une participation majoritaire dans la société de gestion suédoise Lannebo Fonder. Cela permet de créer « le plus grand gestionnaire de fonds indépendant d’Europe du Nord », explique un communiqué. Ensemble, Öhman Fonder et Lannebo Fonder géreront plus de 215 milliards de couronnes suédoises - soit environ 18 milliards d’euros.

En acquérant Lannebo, qui affiche 75 milliards de couronnes d’encours, le groupe familial Öhman ajoute une société à celles dont il dispose déjà. Il est en effet fondateur et actionnaire principal de la banque digitale Nordnet et propriétaire de la société de gestion Öhman Fonder (140 milliards de couronnes d’actifs).

Les fondateurs et les employés de Lannebo Fonder resteront actionnaires et Johan Lannebo, qui a fondé la boutique qui porte son nom, rejoindra le conseil d’administration.

Un acteur plus fort sur le marché suédois

Lannebo Fonder et Öhman Fonder sont deux spécialistes de la gestion active. Öhman propose près de 30 fonds sur diverses classes d’actifs (actions monde, actions Europe du Nord, obligations, diversifiés). La gamme de Lannebo est un peu plus restreinte (près de vingt fonds) et se déploie elle aussi sur un univers large de classes d’actifs. Les deux sociétés se caractérisent toutes deux par « une culture d’entreprise et une proximité évidente avec les clients. Elles ont également en commun une forte orientation vers le développement durable et un engagement actif », décrit un communiqué.

Côté clients, Öhman Fonder et Lannebo Fonder s’adressent à la fois aux institutionnels et aux particuliers. Le rapprochement se traduira par « des ressources accrues pour développer l’offre à la clientèle, à la fois pour les clients directs et pour les clients ciblés par l’intermédiaire de distributeurs ».

« Lannebo Fonder est une société extrêmement bien gérée qui, année après année, a obtenu des résultats impressionnants en matière de gestion d’actifs. L’accord est à bien des égards une étape naturelle pour les deux parties. Öhman Fonder et Lannebo Fonder se complètent bien dans plusieurs domaines. Ensemble, nous serons en mesure d’offrir à nos clients une gamme de produits plus large et de meilleure qualité. Nous serons également un acteur plus fort et une voix plus importante sur le marché suédois de la gestion d’actifs », a commenté Johan Malm, PDG du groupe Öhman.

La transaction est soumise à l’approbation de l’autorité suédoise de surveillance financière et de l’autorité suédoise de la concurrence.

Laurence Marchal