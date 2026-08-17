Deutsche Telekom se renforce en Pologne avec Fiberhost et Inea

Deutsche Telekom cède 0,8% à 28,4 EUR à Francfort, alors que l'opérateur fait part d'un accord pour acquérir 100% de Fiberhost, un opérateur polonais de réseau fixe en accès libre, ainsi qu'Inea, un fournisseur de services de haut débit et de télévision en Pologne, pour une valeur d'entreprise d'environ 1 MdEUR.

Cette acquisition apportera à T-Mobile Polska plus de 300 000 clients d'Inea ainsi que le réseau de fibre optique de Fiberhost, qui couvre plus de 1,4 million de foyers. La filiale polonaise de Deutsche Telekom passera ainsi du statut d'opérateur exclusivement mobile à celui de fournisseur de télécommunications convergent.

Ensemble, les entreprises seront mieux placées pour proposer une offre convergente de haute qualité et concurrencer plus efficacement les opérateurs qui disposent déjà d'une infrastructure fixe substantielle. L'opération renforce également T-Mobile Polska en tant qu'investisseur dans les infrastructures critiques soutenant la numérisation de la Pologne.

"Des investissements comme celui-ci comptent au-delà d'un seul marché. Une infrastructure numérique solide est essentielle à la compétitivité, à la résilience et à la croissance future de l'Europe", ajoute Dominique Leroy, la CEO des activités européennes de Deutsche Telekom.

Le groupe allemand rachètera ces sociétés auprès de Macquarie European Infrastructure Fund 5, un fonds géré par Macquarie AM, ainsi qu'auprès d'actionnaires minoritaires. La clôture de la transaction reste soumise aux feux verts des autorités polonaises de la concurrence.