Deutsche Telekom resserrée dans un couloir stratégique
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 16:17
Des gains solides mais une dynamique qui s'essouffle
Sur un mois, le titre affiche une hausse de 1,2%, portée par un bilan de +9,0% depuis le début de l'année et +21,7% sur douze mois. Ces performances traduisent un portage encore constructif, même si le rythme s'est modéré récemment. Les cours se maintiennent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signe d'un socle technique préservé, mais la dynamique reste neutre, freinant toute impulsion marquée.
Une latéralisation sous surveillance
Le marché reste enfermé dans un couloir latéral, borné par une résistance à 32,02 EUR et un support à 29,50 EUR. Au-delà, un objectif supérieur se dessine à 34,75 EUR, tandis qu'un appui plus bas se situe à 26,07 EUR. Autant de repères clairs pour cadrer les scénarios si la volatilité venait à se réactiver.
Un biais haussier qui demande confirmation
Le biais de travail demeure celui d'un couloir à tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, avec une pression possible vers 32,02 EUR. Ce schéma serait invalidé en cas de rupture du support à 29,50 EUR ou d'un passage durable sous la moyenne mobile 50 jours.
Valeurs associées
|31,480 EUR
|XETRA
|-0,03%
