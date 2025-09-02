Deutsche Telekom resserrée dans un couloir stratégique information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 16:17









(Zonebourse.com) - Le titre de l'opérateur télécom évolue dans une zone charnière de court terme. La progression récente reste mesurée, la résistance bien définie, et l'appui technique lisible. Une configuration qui appelle une sortie de couloir, sans livrer pour l'instant le signal décisif.



Des gains solides mais une dynamique qui s'essouffle



Sur un mois, le titre affiche une hausse de 1,2%, portée par un bilan de +9,0% depuis le début de l'année et +21,7% sur douze mois. Ces performances traduisent un portage encore constructif, même si le rythme s'est modéré récemment. Les cours se maintiennent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signe d'un socle technique préservé, mais la dynamique reste neutre, freinant toute impulsion marquée.



Une latéralisation sous surveillance



Le marché reste enfermé dans un couloir latéral, borné par une résistance à 32,02 EUR et un support à 29,50 EUR. Au-delà, un objectif supérieur se dessine à 34,75 EUR, tandis qu'un appui plus bas se situe à 26,07 EUR. Autant de repères clairs pour cadrer les scénarios si la volatilité venait à se réactiver.



Un biais haussier qui demande confirmation



Le biais de travail demeure celui d'un couloir à tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, avec une pression possible vers 32,02 EUR. Ce schéma serait invalidé en cas de rupture du support à 29,50 EUR ou d'un passage durable sous la moyenne mobile 50 jours.





