Deutsche Telekom renforce sa collaboration avec Disney+
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 16:50
Dans un communiqué, l'opérateur télécoms allemand précise que ses filiales nationales dans plusieurs pays européens introduiront des offres similaires tout au long de l'exercice 2026.
Cette initiative intervient alors que les services de streaming par abonnement continuent de gagner en importance sur les marchés où le groupe est présent.
Son portefeuille d'applications à l'international comprend désormais Netflix, Disney+, HBO Max et SkyShowtime (une coentreprise de Paramount Global et Comcast), ainsi que RTL, Prime Video, DAZN ou encore Apple TV+.
Valeurs associées
|27,620 EUR
|XETRA
|0,00%
A lire aussi
-
(AOF) - L'Oréal affiche une des plus fortes hausses du CAC 40 gagnant 1,76%, à 373,65 euros. Le titre du géant des cosmétiques progresse à la faveur des déclarations optimistes de son directeur du segment luxe lors d'une présentation organisée cette semaine, comme ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs renforçant leurs anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en décembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 127,55 points, soit 0,27%, à 47.240,00 ... Lire la suite
-
Les flammes s'échappent des fenêtres des immeubles tandis que les pompiers combattent l'incendie qui s'est déclenché dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Hong Kong, faisant au moins 13 morts. IMAGES
-
Simon Holliday et Edie Hu sont devenus les premiers à nager autour de la plus grande île de Hong Kong, Lantau, après avoir parcouru 65 kilomètres (40 miles) en eau libre, en plus de 20 heures.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer