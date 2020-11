Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom relève ses prévisions après un troisième trimestre meilleur que prévu Reuters • 12/11/2020 à 08:41









BERLIN (Reuters) - Deutsche Telekom a revu à la hausse ses objectifs financiers annuels jeudi en raison de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, tirés par la très bonne performance de sa filiale américaine T-Mobile à la suite du rachat de Sprint. Le groupe de télécommunications transatlantique a relevé sa prévision de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements et après loyer (EBITDAal), son principal indicateur de rentabilité, d'un milliard d'euros pour le porter à 35 milliards d'euros pour cette année, affirmant que T-Mobile était en avance sur son plan d'intégration des réseaux. "Nous relevons notre prévision grâce à un résultat solide des deux côtés de l'Atlantique", a déclaré le président du directoire Tim Hoettges. "Nous sommes en mesure de le faire malgré les effets de la pandémie (de coronavirus) dans certaines régions". Le groupe basé à Bonn a également revu à la hausse sa prévision de cash-flow libre d'un demi-milliard pour atteindre 6 milliards. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 31,9%, à 26,4 milliards d'euros, battant le consensus des analystes qui tablaient en moyenne sur 25,8 milliards d'euros. L'EBITDAal a augmenté de 49,6%, à 9,7 milliards d'euros. Après ajustement de l'impact du rachat de Sprint par T-Mobile pour 23 milliards de dollars (20,7 milliards d'euros), qui a été finalisé le 1er avril, le chiffre d'affaires organique a augmenté de 2% et l'EBITDAal de 10%. (Douglas Busvine, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA +0.70% T-MOBILE US NASDAQ +2.82%