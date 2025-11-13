 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 294,96
+0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Telekom relève ses objectifs et son dividende pour 2025
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 10:05

Deutsche Telekom reste à Francfort, malgré un nouveau relèvement par l'opérateur de ses objectifs annuels, ainsi que l'annonce de sa prévision d'un dividende record pour 2025, à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels.

Pour l'exercice en cours, le groupe allemand vise désormais un EBITDA ajusté AL d'environ 45,3 milliards d'euros, et non plus de 'plus de 45 MdsEUR', ainsi qu'un free cash-flow AL d'environ 20,1 MdsEUR, contre 'plus de 20 MdsEUR estimé précédemment.

Il indique en outre que son dividende pour 2025 devrait passer de 0,90 à 1,00 euro par action, sous réserve de l'approbation des organismes compétents, auquel s'ajouteront des rachats d'actions d'un montant maximal de 2 MdsEUR prévus pour 2026.

Au titre de son 3e trimestre, Deutsche Telekom a engrangé un bénéfice net ajusté en hausse de 14,3% à 2,7 milliards d'euros, un FCF AL en baisse de 9,2% à 5,6 MdsEUR et un EBITDA ajusté AL en croissance organique de 2,9% à 11,1 MdsEUR.

A 28,9 MdsEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 3,3% en organique, dont un CA des services en croissance organique de 3,6%, 'des chiffres solides malgré tous les défis auxquels il est confronté sur ses marchés', selon son CEO Tim Höttges.

Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
27,310 EUR XETRA 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank