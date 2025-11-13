Deutsche Telekom relève ses objectifs et son dividende pour 2025
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 10:05
Pour l'exercice en cours, le groupe allemand vise désormais un EBITDA ajusté AL d'environ 45,3 milliards d'euros, et non plus de 'plus de 45 MdsEUR', ainsi qu'un free cash-flow AL d'environ 20,1 MdsEUR, contre 'plus de 20 MdsEUR estimé précédemment.
Il indique en outre que son dividende pour 2025 devrait passer de 0,90 à 1,00 euro par action, sous réserve de l'approbation des organismes compétents, auquel s'ajouteront des rachats d'actions d'un montant maximal de 2 MdsEUR prévus pour 2026.
Au titre de son 3e trimestre, Deutsche Telekom a engrangé un bénéfice net ajusté en hausse de 14,3% à 2,7 milliards d'euros, un FCF AL en baisse de 9,2% à 5,6 MdsEUR et un EBITDA ajusté AL en croissance organique de 2,9% à 11,1 MdsEUR.
A 28,9 MdsEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 3,3% en organique, dont un CA des services en croissance organique de 3,6%, 'des chiffres solides malgré tous les défis auxquels il est confronté sur ses marchés', selon son CEO Tim Höttges.
Valeurs associées
|27,310 EUR
|XETRA
|0,00%
A lire aussi
-
La production industrielle en zone euro a augmenté moins que prévu sur un mois en septembre, montrent les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle a progressé de 0,2%, alors que les économistes interrogés par Reuters ... Lire la suite
-
par Andy Bruce et Suban Abdulla La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par ... Lire la suite
-
par Mimosa Spencer Avec la récente envolée en Bourse du luxe, la pression monte autour des géants français du secteur LVMH et Kering, propriétaire de Gucci, pour démontrer que les signes de reprise manifestés au troisième trimestre peuvent se traduire par un redressement ... Lire la suite
-
EDF a annoncé jeudi élargir à "plusieurs milliers" le nombre d'entreprises pouvant souscrire un contrat de fourniture d'électricité nucléaire (CAPN) de long terme, jusque-là réservé aux plus gros consommateurs d'électricité, les industriels dits électro-intensifs. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer