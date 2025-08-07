 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deutsche Telekom relève encore ses prévisions pour 2025
information fournie par AOF 07/08/2025 à 11:07

(AOF) - Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires net de Deutsche Telekom est en hausse de 4% en organique, à 28,7 milliards d’euros. L'Ebitdaal ajusté a progressé de 5% en organique, à 11 milliards d’euros. Le bénéfice net a augmenté de plus de 25% par rapport à l’année précédente, à 2,6 milliards d’euros. Par action, le bénéfice ressort à 0,52 dollar, soit une hausse de 27%. L’activité de communications mobiles sur le marché domestique de Deutsche Telekom a continué à suivre une tendance positive.

Avec des revenus de services mobiles en hausse de 1,9 % sur ce deuxième trimestre, le groupe allemand de télécommunications a renforcé son leadership sur ce marché clé.

Propriétaire de la marque T-Mobile US, celle-ci a de nouveau affiché une croissance d'une année sur l'autre. L'Ebitdaal ajusté a augmenté de 6,2%, à 8,3 milliards de dollars américains. Les revenus des services ont augmenté de 6,3%, à 17,4 milliards de dollars américains.

Suite à sa performance trimestrielle, Deutsche Telekom a relevé ses prévisions pour 2025 pour la deuxième fois cette année.

L'Ebitdaal ajusté devrait désormais dépasser les 45 milliards d'euros, en hausse par rapport à l'objectif précédent d'environ 45 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie disponible devrait désormais dépasser 20 milliards d'euros, après ajustement d'environ 20 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
30,260 EUR XETRA -3,35%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

