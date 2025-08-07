Deutsche Telekom relève encore ses prévisions pour 2025

(AOF) - Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires net de Deutsche Telekom est en hausse de 4% en organique, à 28,7 milliards d’euros. L'Ebitdaal ajusté a progressé de 5% en organique, à 11 milliards d’euros. Le bénéfice net a augmenté de plus de 25% par rapport à l’année précédente, à 2,6 milliards d’euros. Par action, le bénéfice ressort à 0,52 dollar, soit une hausse de 27%. L’activité de communications mobiles sur le marché domestique de Deutsche Telekom a continué à suivre une tendance positive.

Avec des revenus de services mobiles en hausse de 1,9 % sur ce deuxième trimestre, le groupe allemand de télécommunications a renforcé son leadership sur ce marché clé.

Propriétaire de la marque T-Mobile US, celle-ci a de nouveau affiché une croissance d'une année sur l'autre. L'Ebitdaal ajusté a augmenté de 6,2%, à 8,3 milliards de dollars américains. Les revenus des services ont augmenté de 6,3%, à 17,4 milliards de dollars américains.

Suite à sa performance trimestrielle, Deutsche Telekom a relevé ses prévisions pour 2025 pour la deuxième fois cette année.

L'Ebitdaal ajusté devrait désormais dépasser les 45 milliards d'euros, en hausse par rapport à l'objectif précédent d'environ 45 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie disponible devrait désormais dépasser 20 milliards d'euros, après ajustement d'environ 20 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS