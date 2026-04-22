Deutsche Telekom réfléchit à une fusion totale avec T-Mobile, selon Bloomberg
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 08:42
Deutsche Telekom étudie un rapprochement complet avec T-Mobile US, selon une information de Bloomberg. D'après l'agence, le groupe allemand travaille sur l'idée d'une nouvelle holding qui lancerait une offre en actions sur Deutsche Telekom et T-Mobile afin de regrouper les deux sociétés sous une structure unique. T-Mobile a gagné environ 5% après ces informations, mais a rapidement retracé ces gains.
L'opération marquerait un changement de dimension pour Deutsche Telekom, déjà premier actionnaire de T-Mobile avec 52,8% du capital. Elle permettrait de simplifier un groupe dont la filiale américaine concentre l'essentiel de la croissance et une large part de la création de valeur, alors que la maison mère allemande continue de se négocier avec une décote de conglomérat.
L'idée reste toutefois très préliminaire, puisqu'une telle structure exigerait un soutien politique important de Berlin et Washington. L'État allemand et la banque publique KfW détiennent encore ensemble environ 28% de Deutsche Telekom à fin 2025. Si elle allait au bout, l'opération pourrait devenir la plus importante opération de fusion-acquisition jamais envisagée entre sociétés cotées et ferait du nouvel ensemble le plus grand opérateur mobile mondial en termes de capitalisation boursière, devant China Mobile, valorisé autour de 234,7 milliards de dollars.
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