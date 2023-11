Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom: projet de dividendes et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom grimpe de près de 3% à Francfort, l'opérateur télécoms ayant fait part de l'intention de son conseil de direction d'augmenter son dividende pour 2023 et de procéder à des rachats d'actions l'année prochaine.



Un dividende de 0,77 euro par action porteuse de dividende serait ainsi proposé, au titre de l'exercice en cours, par la direction à la prochaine assemblée générale, à comparer à 0,70 euro versé au titre de l'exercice 2022.



De plus, le groupe allemand prévoit de racheter des actions pour jusqu'à deux milliards d'euros en 2024. Ces projets de rémunération des actionnaires dépendront des performances de son activité en 2023.





