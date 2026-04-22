Deutsche Telekom perd du terrain alors que la méga-fusion T-Mobile suscite des doutes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de Deutsche Telekom DTEGn.DE chutent de plus de 3% après qu'un rapport de Bloomberg a déclaré que l'opérateur allemand envisageait une fusion avec T-Mobile TMUS.O .

** L'opération potentielle créerait le premier opérateur mondial de téléphonie mobile et réduirait la décote de DT, bien que les analystes signalent des obstacles réglementaires et politiques et avertissent que l'exposition à une croissance plus lente en Europe pourrait réduire l'intérêt des investisseurs américains

** Nous ne sommes pas convaincus qu'une telle opération soit ce que les investisseurs attendent", déclare Kepler, ajoutant que les investisseurs américains pourraient être réticents à détenir un actif de télécommunications européen dont les indicateurs de performance sont plus faibles

** JPMorgan estime que l'idée pourrait déstabiliser les investisseurs et risque d'ajouter de l'incertitude: "Venant à un moment où les facteurs de pression américains sont élevés, cela pourrait créer un obstacle supplémentaire à l'investissement de nouveaux capitaux dans le potentiel de l'action DT."

** Deutsche Telekom est l'actionnaire majoritaire de T-Mobile, avec une participation de près de 53%, selon les données du LSEG

** A 0921 GMT, les actions de Deutsche Telekom se situent en bas de l'indice allemand GDAXI .GDAXI . L'action est en hausse de ~1% depuis le début de l'année

** TMUS a chuté de 1,5% mardi