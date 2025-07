Deutsche Telekom: le titre profite des bons résultats de T-Mobile US information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 14:47









(Zonebourse.com) - Avec des gains de 3,6%, Deutsche Telekom signe la deuxième plus forte progression de l'indice DAX jeudi à la Bourse de Francfort au lendemain de la présentation des derniers résultats de sa filiale américaine T-Mobile US, qui a dégagé des performances record au titre du deuxième trimestre et relevé dans la foulée ses objectifs pour 2025.



Dans un communiqué diffusé hier soir, T-Mobile indique avoir généré un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 17,4 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, ce qui lui a permis de faire progresser son bénéfice net de 10% à 3,2 milliards de dollars.



'TMUS a ajouté 830.000 contrats de téléphonie (contre un consensus de 713.000), un très bon niveau et un net écart avec AT&T (401.000) et Verizon (-9.000)', soulignent les analystes d'Oddo BHF.



L'entité a relevé en conséquence son objectif d'abonnés à 6,1-6,4 millions pour l'exercice, contre une précédente estimation comprise entre 5,5 et six millions.



Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté 'core' est quant à lui attendu entre 33,3 et 33,7 milliards de dollars cette année, à comparer avec 33,2-33,7 milliards jusqu'ici.



D'après Oddo, ces résultats 'excellents' pourraient ouvrir à un redressement du titre de sa maison-mère Deutsche Telekom.



'Nous pensons que le titre peut rebondir vers notre objectif de cours de 33 euros', assure le bureau d'études, qui note que la dépréciation du dollar est désormais en grande partie intégrée par le marché, tout en soulignant que TMUS a réussi à rassurer sur sa dynamique 2025 après l'accès de faiblesse du premier trimestre.



Pour ce qui concerne l'Allemagne, les analystes pensent que les résultats devraient certes être médiocres commercialement (fixe), mais bon financièrement avec une croissance de 2% à 3% de l'EBITDAaL.



'Un fort re-rating du titre nous semble toutefois difficile', précise-t-il. 'Deutsche Telekom ressort sur un PER de 16-17x contre un secteur à 12-13x', conclut Oddo.



Deutsche Telekom a prévu de publier ses résultats de deuxième trimestre le jeudi 7 août.





Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM 31,730 EUR XETRA +4,10%