Deutsche Telekom: Goldman Sachs s'allège un peu au capital

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs s'est allégé au capital de Deutsche Telekom, montre un avis financier publié dans la matinée par l'opérateur allemand de télécommunications.



En date du 15 novembre, la banque d'affaires américaine ne détenait plus que 5,66% des droits de vote du groupe de Bonn, contre 5,79% précédemment.



Si elle ne détient que 0,65% du capital de DT, la firme de Wall Street en contrôle 5,15% via des instruments financiers, détaille l'avis financier diffusé dans la matinée.





