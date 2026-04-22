Deutsche Telekom et T-Mobile sont en pourparlers préliminaires en vue d'une méga-fusion, selon certaines sources

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* Les pourparlers en vue d'une éventuelle opération n'en sont qu'à leurs débuts, selon certaines sources

* La fusion dépasserait l'accord Vodafone-Mannesman de 203 milliards de dollars

* Deutsche Telekom détient déjà 53 % de T-Mobile US

* Les actions de Deutsche Telekom chutent de 3 %

(Refonte avec sources et contexte) par Hakan Ersen, Elvira Pollina et Supantha Mukherjee

Deutsche Telekom DTEGn.DE étudie la possibilité de fusionner avec son unité américaine, T-Mobile US < TMUS.O >, pour créer un géant des télécommunications de 400 milliards de dollars dans ce qui serait la plus grande fusion publique jamais réalisée, ont déclaré deux personnes au fait du dossier.

Les actions du groupe allemand ont chuté d'environ 3 % mercredi matin après l'annonce des premières étapes des négociations, rapportée par Bloomberg. Telekom détient déjà une participation de 53 % dans T-Mobile.

Cette opération potentielle complexe vise à relancer la croissance dans un secteur des télécommunications en stagnation, mais elle pourrait se heurter à des obstacles réglementaires et géopolitiques majeurs. Elle intervient dans un contexte de relations diplomatiques et économiques tendues entre l'Allemagne et les États-Unis, assombries par les tarifs douaniers et les tensions liées à la guerre en Iran .

Tout accord nécessiterait le soutien de l'État allemand, principal actionnaire de Deutsche Telekom avec une participation de 28 % détenue à parts à peu près égales par le gouvernement et la banque publique KfW, dont la participation pourrait être diluée dans un groupe fusionné.

Deutsche Telekom s'est refusé à tout commentaire. T-Mobile et le gouvernement allemand n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de renseignements.

Accablées par des milliards d'euros de dettes, les entreprises européennes de télécommunications opèrent sur des marchés fragmentés et très concurrentiels et cherchent de nouvelles voies de croissance. Les négociations interviennent également au moment où les transactions ont commencé à reprendre à la suite du conflit avec l'Iran.

Une fusion donnerait naissance à une entreprise évaluée à environ 400 milliards de dollars, ce qui pourrait accroître les liquidités et faciliter les transactions futures, a déclaré l'une des sources, sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère privé des discussions.

POURRAIT ÊTRE LA PLUS GRANDE FUSION PUBLIQUE JAMAIS ENREGISTRÉE

Les analystes de la Deutsche Bank ont déclaré qu'un groupe transatlantique pourrait avoir plus de facilité à accéder aux marchés des capitaux pour réaliser des opérations transfrontalières en Europe et aux États-Unis.

Selon la proposition, une nouvelle société holding ferait une offre globale pour les deux entreprises, serait détenue par les actionnaires existants et serait cotée à la fois aux États-Unis et en Europe, a déclaré Bloomberg.

Une telle transaction dépasserait la fusion Vodafone-Mannesmann de 202,7 milliards de dollars annoncée en 1999 - actuellement la plus grosse transaction jamais réalisée, selon les données du LSEG. Deutsche Telekom a une valeur de marché d'environ 166 milliards de dollars, tandis que T-Mobile est évalué à environ 218 milliards de dollars.

Les actions de T-Mobile ont perdu un quart de leur valeur au cours de l'année écoulée, tandis que celles de Deutsche Telekom ont baissé d'environ 10 %.