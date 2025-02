Deutsche Telekom: délaissé après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 11:08









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom perd 4% à Francfort après la publication de ses résultats 2024, d'où ressortent pourtant un bénéfice net ajusté augmenté de 18,3% à 9,4 milliards d'euros et un cash-flow libre AL accru de 18,7% à 19,2 milliards.



L'EBITDA ajusté AL de l'opérateur télécoms allemand a progressé de 6,2% à 43 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires net en croissance de 3,4% à 115,8 milliards, dont un CA des services en hausse de 3,9% à 96,5 milliards.



Saluant 'une autre année record', son CEO Tim Höttges pointe un développement dans tous les domaines d'activité, avec notamment une forte croissance de l'utilisation de la fibre en Allemagne et une poursuite des gains nets de clients aux Etats-Unis.



Un dividende record de 0,90 euro par action sera proposé au titre de 2024. Pour 2025, Deutsche Telekom vise un BPA ajusté d'environ deux euros, un cash-flow libre AL de l'ordre de 19,9 milliards et un EBITDA ajusté AL d'environ 44,9 milliards.





